A Riccione Gran Parade di 100 Mezzi Militari e Carbonara

Domenica 20 settembre Riccione rievocherà con “Linea Gotica e Carbonara”, una manifestazione alla sua 16° Edizione, l’eroico sfondamento della Linea Gotica da parte delle truppe anglo-americane. (1944) e renderà omaggio alla nascita di un piatto nato proprio nelle cucine del Grand Hotel des Bains: Gli Spagetti alla Carbonara. L’evento organizzato dall’Adriatic Veteran Cars Club in collaborazione con l’Automobile Club San Marino e il Patrocinio del Comune di Riccione, vedrà sfilare, da Rimini a Piazzale Roma 100 mezzi militari che rimarranno in esposizione fino alle ore16. All’iniziativa parteciperà Kari Harrison nipote del combattente canadese che partecipò alla liberazione di Riccione. Kari, ha accarezzato per tanti anni il sogno di conoscere Riccione, i luoghi dove il nonno ha combattuto e l'Hotel des Bains (diventato nel frattempo Grand Hotel Des Bains ) dove lo chef Renato Gualandi, ideò gli spaghetti alla carbonara per la cena della vittoria. Il nonno Harrison che ha risalito l'Italia al seguito dell'armata anglo americana, è a Riccione il 20 settembre del 1944 a combattere contro i paracadutisti tedeschi chiamati i "berretti verdi " o i "diavoli verdi" dopo le cruenti battaglie di Cassino. Poi, finalmente un po' di riposo all'Hotel Des Bains requisito per gli alleati canadesi, prima di nuove battaglie per la conquista di Bologna. I giorni passati a Riccione sono un ricordo indelebile per il soldato Harrison, che sopravvive alla II° guerra mondiale e rientra sano e salvo in Canada. L'Adriatic Veteran Cars Club riesce a fare diventare il sogno di Kari realtà, invitandola a partecipare per 3 giorni il 18/19/20 settembre all'evento "Linea Gotica e Carbonara " su di un mezzo militare, insieme ad altri 150 partecipanti in uniforme II° guerra mondiale. Non sempre i sogni finiscono all'alba...

Comunicato stampa







