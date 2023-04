A Rimini il 171° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato

Nella giornata di oggi 12 aprile 2023, ricorre il “171° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato”. In mattinata si è svolta la celebrazione della ricorrenza che ha previsto un momento di commemorazione ai Caduti della Polizia di Stato, con la deposizione di una corona di alloro presso la Lapide ai Caduti e il Cippo in memoria del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Antonio MOSCA, posti all’ingresso della Questura in piazzale Bornaccini, alla presenza del Vice Prefetto Patrizia Claudia DE ANGELIS, Vicario del Prefetto di Rimini, del Questore di Rimini, Rosanna LAVEZZARO, dei familiari del Sovrintendente Capo Antonio MOSCA e di una rappresentanza del personale. Successivamente le Autorità ed i partecipanti si sono ritrovati nell’iconico e storico cinema “FULGOR” dedicato al regista Federico Fellini, dove la cerimonia si è svolta alla presenza delle massime autorità cittadine e provinciali. Nell’occasione sono stati premiati i poliziotti che si sono particolarmente distinti nell’attività di servizio.

Gli uffici della Polizia di Stato della provincia di Rimini, nel corso degli ultimi 12 mesi, ovvero dall’aprile 2022 al marzo 2023, grazie al costante impegno profuso, hanno mantenuto soddisfacenti livelli di sicurezza su tutto il territorio ottenendo un riscontro positivo in diversi ambiti operativi. Il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, prerogativa legislativamente attribuita alla Polizia di Stato, è stato garantito su più fronti: dalla generale prevenzione e repressione dei reati, all’attività di controllo delle attività sempre con l’obiettivo di garantire la sicurezza di tutte le manifestazioni ed eventi. Inoltre, nell’estate 2022, grazie anche alla cessazione dell’emergenza sanitaria, la Riviera ha raggiunto altissimi picchi di presenza turistica in considerazione delle diversificate possibilità di svago, offerte dalle numerosissime discoteche e parchi tematici di divertimento, nonché dei diversi eventi organizzati in questa provincia che hanno richiamato la presenza di circa 2 milioni di turisti. L’organizzazione messa in atto dalle Forze dell’Ordine è stata determinante anche per arginare il rilevante fenomeno delle “bande giovanili multietniche”, provenienti da diverse parti d‘Italia, che avevano rivolto le proprie attenzioni proprio alla riviera romagnola, Rimini e Riccione in modo particolare. Con riferimento ai risultati operativi conseguiti nell’anno in argomento, ricordiamo le 310 persone arrestate e le 1628 denunciate complessivamente dagli operatori della Polizia di Stato della Provincia con un incremento del 25% circa degli arrestati e del 65% circa dei denunciati in stato di libertà.

