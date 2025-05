A Rimini il secondo Meet&Greet di Marlù con i ragazzi di Amici 24 Marlù e Amici celebrano nuovamente il talento e le emozioni con il secondo appuntamento dedicato ai fan del programma.

A Rimini il secondo Meet&Greet di Marlù con i ragazzi di Amici 24.



Nuove emozioni per il secondo Meet&Greet firmato Marlù, che si è svolto ieri, giovedì 15 maggio, nel cuore di Rimini in Piazza Tre Martiri.

Il flagship store Marlù ha accolto, fin dal primo pomeriggio, decine di fan del celebre programma televisivo, accorsi per vivere un pomeriggio speciale. Selfie, autografi, sorrisi e tanta energia hanno accompagnato l'arrivo di Chiamamifaro, Jacopo Sol, Chiara e Nicolò, giovanissimi talenti appena usciti dalla scuola di Amici.

Inoltre, venti fan, selezionati attraverso le attività social che Marlù dedica all'evento, hanno avuto l'occasione di vivere un momento esclusivo, interagendo direttamente con i ragazzi, condividendo domande, racconti ed emozioni.

Ancora una volta, Marlù si conferma vicina ai giovani e ai loro sogni. Il marchio di gioielli fondato dalle sorelle Morena, Monica e Marta Fabbri continua a sostenere il percorso degli artisti emergenti, celebrando l'impegno, la costanza e la forza di credere nel proprio talento.

#KeepDreaming con Marlù non è solo un reclamo, ma un invito continuo a non smettere mai di inseguire ciò che fa battere il cuore.



Comunicato stampa

Marlù Gioielli

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: