A Rimini si celebra il genio di Federico Fellini e si anticipano i grandi eventi della serialità italiana John Ridley, Carlton Cuse, Bertie Carvel, Luigi Lo Cascio, Stefano Raffaele, i Manetti bros., Alessandro Roia, Serena Rossi ed Elena Sofia Ricci tra i protagonisti della seconda giornata di Italian Global Series

A Rimini si celebra il genio di Federico Fellini e si anticipano i grandi eventi della serialità italiana.

Dopo la Cerimonia di Apertura svoltasi ieri sera a Rimini, al Teatro Galli, l'Italian Global Series 2026 entra nel vivo con una serie di appuntamenti che mettono al centro l'eccellenza della serialità internazionale. Al Cinema Fulgor, alle 12.30 per la sezione Italian Showcase, verrà presentata con una clip esclusiva la terza stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso; alle 13, il regista Alessandro Roia racconterà la lavorazione della nuova serie targata RAI Cagnàz, girata e ambientata a Rimini e dintorni, in una speciale conversazione con l’attore romagnolo Denis Campitelli. Alle 18.30, presso il Palazzo del Fulgor, Museo Fellini, il maestro del fumetto italiano Stefano Raffaele, recentemente insignito del Premio Coco 2026 come "Eccellenza Italiana nel Mondo", inaugurerà la Mostra "Spade e Pallottole", realizzata in collaborazione con Cartoon Club & RiminiComix e Comune di Rimini, che celebra la sinergia tra l'artista e John Ridley, attivo tra cinema, televisione e fumetto, Premio Oscar nel 2014 per la Miglior Sceneggiatura non Originale con 12 anni schiavo e autore di American Crime. Lo stesso John Ridley, alle 19.45 al Cinema Fulgor, incontrerà Carlton Cuse, showrunner di serie iconiche come Lost, Jack Ryan e Five Days at Memorial, già destinatario ieri sera del Maximo Excellence Award, per la conversazione "Lost in Fellini" incentrata sull’eredità di Federico Fellini e sulla sua influenza nell’immaginario cinematografico e televisivo contemporaneo, con un focus particolare sul racconto seriale. Ancora alle 20.45 al Cinema Fulgor, l'attore e cantante britannico Bertie Carvel, reduce dal successo di A Knight of the Seven Kingdoms e tra i volti della prossima serie di Harry Potter, sarà protagonista di una conversazione con speciale riferimento al suo percorso artistico. Gli appuntamenti della serata si svolgeranno tutti alla Corte degli Agostiniani a partire dalle 21.30 con un appuntamento legato agli Italian Showcase: l’attrice Serena Rossi presenterà la serie tv La famiglia Panini – L'avventura delle figurine, che ripercorre l'incredibile vicenda umana e imprenditoriale dell'omonima famiglia modenese, assieme alla regista Letizia Lamartire (già regista della serie La legge di Lidia Poët, che le è valso il Premio Flaiano per la migliore regia televisiva), in un incontro moderato dalla Presidente e Direttrice Artistica dei David di Donatello, Piera Detassis. A seguire, sempre per gli Italian Showcase, si svolgerà un incontro con l'attore Luigi Lo Cascio, che nella serie L'Ombra interpreta un pigro poliziotto costretto a diventare una sorta di "sceriffo" cittadino alle prese con una giovane giustiziera mascherata che combatte il crimine di notte per le strade di Milano. Con lui, sul palco allestito alla Corte degli Agostiniani i registi della serie Manetti bros. (registi e sceneggiatori di film di successo come Ammore e malavita, Song'e Napule e della trilogia di Diabolik, firmando inoltre serie cult come L'ispettore Coliandro), insieme all'attrice Bianca Panconi, a Serena Rossi, ancora moderati da Piera Detassis. Il programma della giornata si concluderà quindi, alle 22.30, con Elena Sofia Ricci che presenterà la terza stagione della serie I casi di Teresa Battaglia, annunciata con il titolo Figlia della cenere e ispirata all’omonimo romanzo della serie di libri pubblicata dalla scrittrice Ilaria Tuti. Con lei, il regista Kiko Rosati, che aveva già diretto la seconda stagione della serie. L'Italian Global Series è ideato e organizzato da APA – Associazione Produttori Audiovisivi con il sostegno del Ministero della Cultura, in collaborazione con Cinecittà, con il supporto di Regione Emilia-Romagna e di APT Servizi Emilia-Romagna, dei Comuni di Rimini e Riccione e di AGIS, con il contributo di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Enel e Gruppo FS, diretto da Marco Spagnoli.

c.s. APT Servizi

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