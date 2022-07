“A riveder le stelle 2.0” ha conquistato il pubblico della Repubblica di San Marino

Tre serate full immersion nell’Inferno di Dante San Marino, 25 luglio 2022 – Ha soddisfatto tutte le aspettative lo spettacolare show Visionnare Performing Arts Experience “A Riveder le Stelle 2.0” andato in scena lo scorso weekend nel Centro Storico di San Marino, confermandosi così uno dei main event dell’estate sammarinese. Hanno dato vita allo spettacolo immersivo tra danza, acrobazia, intrattenimento, illusioni e installazioni il Direttore Artistico e regista Simone Ranieri, un team creativo di livello internazionale, 26 performer conosciuti in tutto il mondo e un cast totale di oltre 50 persone. Cava dei Balestrieri, scelta quale location ideale per lo “spettacolare viaggio d’amore nell’Inferno di Dante” ha fatto il tutto esaurito nelle tre serate, due di spettacolo e una di prove generali aperte al pubblico. Il viaggio di Dante ha coinvolto tutti gli spettatori presenti, catapultandoli per 60 intensi minuti in un percorso onirico caratterizzato dai personaggi più noti della Divina Commedia. Nelle tre giornate di evento si sono registrati complessivamente 8.575 passaggi e anche le strutture ricettive hanno segnato ottimi numeri nel weekend di Visionnaire: in totale nel periodo 15/17 luglio le presenze nelle strutture ricettive stimate sono 3.007. Annachiara Sica, Direttore Ufficio del Turismo: “Visionnare Performing Arts Experience “A Riveder le Stelle 2.0” è uno show spettacolare e talmente immersivo che diventa edutainment raccontando in maniera originale il viaggio d’amore all’interno nell’Inferno di Dante. Siamo soddisfatti che tanti visitatori abbiano avuto l’occasione di ammirare questo spettacolo di qualità all’interno della cornice unica di Cava dei Balestrieri“. Visionnare Performing Arts Experience “A Riveder le Stelle 2.0”, è stato ideato e diretto da Simone Ranieri per Illusion Group e distribuito da NexTime Eventi di Alberto Di Rosa per la Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino con il supporto di Cool things, Energreen.sm, Dipas Agenzia assicurazioni UnipolSai San Marino, Antica trattoria e locanda Jole

