A.S.F.A.: Giorgio Busignani vince il Concorso Fotografico Sociale 2020

A.S.F.A.: Giorgio Busignani vince il Concorso Fotografico Sociale 2020.

Il Consiglio Direttivo della Associazione Sammarinese Foto Amatori comunica che, la Giuria Popolare del Concorso Fotografico Sociale 2020, una sorta di Campionato sammarinese della fotografia, in seguito alla votazione ha emanato il seguente verdetto: primo classificato Giorgio Busignani con la serie “Felinità”, secondo classificato Gabriele Mazza con il portfolio “Abbandono”, terzo classificato Davide Arlotti con l’opera “la Santa”.

Giorgio Busignani nella presentazione della suo lavoro fotografico ha scritto:

“Con la quarantena gli impegni e i rapporti sociali sono diminuiti e per taluni addirittura azzerati. Al contempo però il lockdown ha dato spazio a idee, pensieri, riflessioni. Fra le altre cose ho approfittato per fissare su un quaderno una serie di appunti su possibili progetti fotografici a breve termine compatibili con le restrizioni in atto. Alla fine ho deciso di avventurarmi su quello più improbabile e fotograficamente minato: i gatti. Fra gli appassionati di fotografia è diffusa infatti una narrazione secondo la quale, si sconsiglia la ripresa di una serie di soggetti che caratterizzano una certa fotografia amatoriale, fra cui, cito a memoria: rotoballe, tramonti, girasoli e naturalmente i gatti... In verità penso che tutto ciò che ci circonda abbia la dignità di essere ripreso e diventare così elemento di comunicazione. Ciò che rende più o meno interessante il soggetto alla vista è infatti l’interpretazione di colui che lo fissa in una immagine, il suo pensiero, la sua visione. In questo caso ho deciso di indagare l’indole e gli atteggiamenti peculiari dei gatti attraverso l’osservazione delle caratteristiche che definiscono per l’appunto la “Felinità”.

La serie presentata dal secondo classificato, Gabriele Mazza, ha per titolo “Abbandono”. Questa la presentazione dell’Autore:

“Era circa metà settembre 2020, stavo camminando sullo “Stradone” all’altezza della Chiesa dei Cappuccini. Il mio sguardo è stato attratto dall’area sottostante dove è ubicata Villa Malagola in un intrico di vegetazione incolta. Mi sono fermato per alcuni minuti e ho sentito, irrefrenabile, il bisogno di percorrere a piedi la stradina sottostante che fiancheggia la zona e conduce al Teatro Turismo... Ho fotografato il Teatro Turismo mentre veniva costruito e poi appena finito. Sono due edifici inseriti nel sito sammarinese Patrimonio dell’UNESCO. Tenendomi lontano da facili polemiche, mi sento ferito nel constatare che aree così importanti e vitali per la cultura e la convivenza civile vengano abbandonate a favore di investimenti con fini molto poco lungimiranti”.

Infine, Davide Arlotti terzo classificato, ha presentato un reportage molto dettagliato sulla Festa religiosa di Sant’Agata che si svolge ogni anno a Catania dove “la Santa” è patrona della città, così come è compatrona della Repubblica di San Marino.

[Banner_Google_ADS]



Comunicato stampa

Associazione Sammarinese Foto Amatori





I più letti della settimana: