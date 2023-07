A San Leo “Storie di strade” con gli Harmonia Ensemble

Il quinto appuntamento del San Leo Festival è un intrigante concerto di suoni e immagini, un viaggio emotivo e sensoriale, che trae la sua forza espressiva dai racconti di vite dove la strada diventa un percorso interiore, reale o immaginario che sia: Storie di strade, appunto. Cellule ispiratrici sono L’Approdo, il racconto in forma di graphic novel del fumettista australiano Shaun Tan, e alcune tavole del pittore Karl Stengel, ungherese emigrato in Germania. Niente lega i due artisti se non la drammatica esperienza dell’emigrazione, vissuta in prima persona da Stengel o raccontata a Tan dai genitori malesi. Niente lega i due artisti, neanche la forma espressiva, dove uno usa le macchie di colore e l’altro un’ocra puntiforme. Stengel ti immerge nel suo stato d’animo. Tan ti accompagna quasi con delicatezza. Niente lega i due artisti, se non l’obiettivo: trasmettere le emozioni, i traumi, l’intensità. Le musiche, in gran parte originali, sono state scritte da Damiano Santini, Orio Odori e Robert Davidson, un compositore australiano vicino artisticamente a Tan. Completano il programma alcuni brani scelti sull’onda dell’emozione del momento dal repertorio degli Harmonia Ensemble, composto da Orio Odori (clarinetto), Damiano Puliti (violoncello) e Alessandra Garosi (pianoforte). Spettacolo con biglietto: intero 15 euro – ridotto 10 euro. Prenotazione al info@sanleo2000.it o 3395497576 (solo whatsapp) o 0541 926967 con ritiro del biglietto all’ingresso.

