A San Marino il 5° raduno di amici del cane di razza bolognese

Non è come pensate, non fatevi ingannare dalla loro provenienza geografica. Domenica 15 Settembre salgono sul Monte Titano un gruppo di cagnolini per il V Raduno di amici del cane di razza bolognese. Una giornata dedicata alla conoscenza, alla cura ed al rispetto del cane Bolognese. Diversi gli ospiti che presenzieranno nella mattinata presso il campo del San Marino Agility Dog dove si riuniranno gli amici ed i proprietari del cane Bolognese provenienti da tutta Italia: Cristina Bonini “Il guinzaglio questo sconosciuto”, Riccardo Spagna (Pianeta Quattro Zampe - Riccione) “Consigli utili sulla gestione e cura del manto del Bolognese”, oltre alla parte didattica ed educativa i proprietari ed i cani si divertiranno con giochi e percorsi esperienziali. Durante il pranzo presso il Ristorante “Il Piccolo” interverrà la Prof. Emanuela Stolfi (Presidente APAS) con “Cure ed eziologia del cane: nuovi fenomeni”. L’evento si concluderà con una passeggiata nel centro storico sulle orme del progetto realizzato dall’APAS in collaborazione con la Segreteria di Stato al Turismo “A San Marino sei il Benvenuto…” e con il saluto di benvenuto del Capitano del Castello Tomaso Rossini L’evento informale nato sui social e giunto alla sua quinta edizione è organizzato, per questa edizione sammarinese, da Sabrina Minguzzi e Leonardo Orazi.