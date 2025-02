A San Marino inaugura il primo Erba Vita Outlet

A San Marino inaugura il primo Erba Vita Outlet.

Inaugurato stamattina, nella nuova sede di Valpharma S.p.A., a Serravalle, il primo Erba Vita Outlet. Si tratta di un vero e proprio negozio, dove sarà possibile acquistare i prodotti più venduti e scoprire le ultime novità messe sul mercato dall’azienda sammarinese. Al taglio del nastro, insieme ad Alessia Valducci, Chairwoman di Valpharma Group, ad Alberto Vitez, Chief Operating Officer del gruppo ed Edoardo Locatelli, General Manager di Erba Vita, sono intervenuti: Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per gli Affari Interni di San Marino; Rossano Fabbri, Segretario di Stato per l’Industria di San Marino; Roberto Ercolani, Capitano di Castello di Serravalle e William Vagnini, Segretario di Anis. Le dichiarazioni: “Oggi compiamo un altro passo importante nella costruzione di Valpharma Group e della nostra nuova sede aziendale. Sottolineo la nostra voglia e il coraggio di continuare a crescere. Questo è possibile perché Valpharma è fatta da persone straordinarie”. Ha detto Alberto Vitez, Chief Coordinator Officer del gruppo, introducendo la breve cerimonia. “Siamo sempre più convinti che questa sia la strada giusta, come già ci aveva indicato mio padre, Roberto Valducci”, gli ha fatto eco Alessia Valducci, Chairwoman di Valpharma Group. “Questo outlet sta a significare che Erba Vita è forte, è presente a San Marino e vuole esserlo sempre di più”. “Questa è un’inaugurazione che chiude un percorso iniziato alcuni anni fa, con l’acquisizione di Erba Vita, da parte della famiglia Valducci: fiore all’occhiello per l’economia di San Marino”. Ha sottolineato Rossano Fabbri, Segretario di Stato per l’Industria. “E si tratta di una scommessa vinta, anche per questo vi ringrazio”. “Valpharma è una colonna portante e costituisce uno degli esempi più belli del nostro sistema industriale. È un esempio di visione, non solo economica, ma anche sociale”. Sono le parole di Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per gli Affari Interni. L’Erba Vita Outlet aprirà al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12 alle 17. I prodotti saranno venduti al prezzo scontato del 20%.

cs Erbavita

I più letti della settimana: