A San Marino l’esperto italiano del respiro: “Re-imparare a respirare bene è la Via per riprendere in mano la propria Vita”

Max Damioli questo fine settimana ha tenuto con Evolution Forum il Corso di respiro UNA BOCCATA D’ARIA: “Il respiro è una droga libera, gratuita, legale e senza effetti collaterali, capace di alleviare lo stress, aumentare la nostra energia vitale, migliorare la nostra esistenza”

“Siccome respiri da quando sei nato, sei sicuro di saper respirare?” A una domanda del genere le persone strabuzzano gli occhi o si mettono a ridere pensando ad una burla. In realtà è molto seria. Lo sa bene Max Damioli che studia e insegna da oltre 25 anni la potenza e l’importanza del respiro. L’ultimo dei suoi scorsi si è svolto il 10 e 11 settembre al centro Garden di Cailungo nella Repubblica di San Marino organizzato da Evolution Forum. “Il respiro - spiega a margine del corso - è una droga libera, gratuita, legale e senza effetti collaterali, capace di alleviare lo stress, aumentare la nostra energia vitale, migliorare la nostra esistenza. Ha una potenza incredibile di cui non si parla mai nel dibattito pubblico semplicemente perché non ci può lucrare sopra”.

Il respiro ha diverse funzioni. La principale ovviamente è quella di fornire il carburante al nostro organismo per sopravvivere. Ma altrettanto importante è quella di espulsione delle tossine del nostro organismo, circa il 75% di quelle totali. “Se non respiriamo nel modo corretto - spiega Damioli - il nostro corpo si intossica, perché non gli stiamo dando la possibilità di espellere ciò che non è necessario. Nell’arco della nostra vita, dalla tenera età fino a tutte le fasi della tua crescita, il nostro sistema è costretto ad accumulare numerose emozioni contrastanti tra loro, in diversi casi negative. Frustrazioni, delusioni, tristezza, rabbia, senso di impotenza e di inadeguatezza, sensazione di avere sbagliato pianeta… Emozioni dopo emozioni che con il passare degli anni si annidano all’interno del Sistema e là vengono negate, nascoste, bloccate. Con un grande spreco di Energia Vitale per poterle trattenere”.

“Cambiare il tuo modo di respirare può seriamente cambiare la tua vita, senza dover pensare a come fare". “Avere un Respiro aperto e corretto - continua il Coach - aiuta a disintossicare il Sistema adeguatamente. Purificandoci dalle tossine permettiamo al corpo di recuperare, sviluppare e sostenere più energia vitale. Uno stato d’animo più rilassato e calmo permette di concentrarsi sui propri bisogni e le proprie attività sviluppando il focus e la capacità di restare attenti e vigili nel nostro quotidiano. Re-imparare a respirare bene è la Via per riprendere in mano la propria Vita”. Questa teoria è stata messa in pratica nei due giorni del corso “Una boccata d’aria”: esercizi pratici per disintossicare il corpo, aumentare l’energia, diminuire lo stato di stress e aumentare i livelli di focus e concentrazione. Presenti tante tipologie di persone: studenti che vogliono studiare meglio; casalinghe che devono reggere il peso della routine familiare 18 ore al giorno; sportivi che vogliono migliorare la performance.

Chi è Max Damioli Laureato in Psicologia, è un Performance Coach a indirizzo Ipnotico Costruttivista. Focalizza l’insegnamento su meta-tecniche che mettono in equilibrio le relazioni, la comunicazione, la salute fisica e la maturità emotiva. Maggiori info su maxdamioli.it e su https://evolutionforum.sm/shop/#max-damioli.