A San Marino l'evento "Oltre il Silenzio – La Trappola di Venere Riconoscere, prevenire, rinascere".

il 25 novembre 2025, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, si terrà a San Marino l’evento "Oltre il Silenzio – La Trappola di Venere Riconoscere, prevenire, rinascere". L’iniziativa, svolta sotto l’Alto Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura della Repubblica di San Marino e dell’Ambasciata di Romania in Italia, San Marino e Malta, è organizzata dall’Associazione Culturale Romeno-Sammarinese Dacia Senza Frontiere, in collaborazione con il Kiwanis Club San Marino. Un evento di forte valore sociale e culturale, che affronta il tema della violenza di genere con un approccio innovativo, attraverso testimonianze, interventi di esperti, contributi istituzionali e la proiezione del cortometraggio “La Trappola di Venere”.

Luogo: Sala Montelupo, Piazza Filippo da Sterpeto 3, Domagnano – RSM

Data: 25 novembre 2025

Orario: Ore 10:00

C.s. - Mihael Anghel Presidente – Associazione Culturale Dacia Senza Frontiere Presidente – Kiwanis Club San Marino

