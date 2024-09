A San Marino la Conferenza Internazionale Della Comm. Europea per la Democrazia attraverso il Diritto del Consiglio D’Europa

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, unitamente alla Segreteria di Stato per la Giustizia, sono liete di informare che la Repubblica di San Marino ospiterà per la prima volta nel prossimo mese di ottobre la conferenza internazionale della Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto del Consiglio d’Europa (Commissione di Venezia). L’incontro scientifico ed istituzionale, del tutto inedito e di altissimo profilo, è organizzato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri sotto l’egida del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Alain Berset. La Commissione di Venezia, dal nome della città in cui si riunisce, è l’organismo del Consiglio d’Europa che assiste gli Stati nel percorso di consolidamento e di rafforzamento delle Istituzioni democratiche sui valori quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto condivisi a livello costituzionale europeo, caratterizzanti l’intera attività del Consiglio d’Europa, nel solco di un patrimonio costituzionale europeo. Un organismo unico nel suo genere, che si è distinto nell’intero panorama internazionale e che ha oggi acquisito una solida e incontestata reputazione riconosciutagli in ogni parte del mondo. La prossima conferenza dal titolo “Aspects of Constitutionalism in European small-sized States” vedrà riuniti a San Marino alcuni tra i maggiori Esperti giuridici internazionali ed esponenti dei principali Comitati internazionali di cui anche la Repubblica è parte attiva, nonché di teorici e studiosi del diritto costituzionale e internazionale. La Commissione di Venezia, che riunisce a sé giuristi di fama internazionale, ha infatti analizzato più volte, durante la sua vasta opera di assistenza giuridica, gli elementi fondanti dello stato di diritto, ma anche il buon funzionamento delle istituzioni statali nazionali, compresi i sistemi giudiziari, nel rispetto di una reale ed effettiva separazione dei. La peculiarità degli Stati dalle ridotte dimensioni come San Marino consentiranno di esplorare le sfumature del costituzionalismo al di là dei consueti paradigmi applicabili agli Stati più grandi, in una prospettiva di analisi comparata di livello internazionale, del tutto inedita, per la prima volta dedicata alle caratteristiche peculiari dei piccoli stati nel perimetro del continente europeo.

C.s. Segreteria Di Stato Per Gli Affari Esteri, Segreteria Di Stato Per La Giustizia

