A San Marino la Delegazione del Gruppo di Amicizia Interparlamentare e del Parlamento Britannico e di alcuni imprenditori britannici

a ieri sul Titano una delegazione del Gruppo di Amicizia Interparlamentare con San Marino del Parlamento Britannico e di alcuni imprenditori britannici, a conferma dell’attenzione e della volontà di rafforzare la collaborazione bilaterale al più ampio livello istituzionale. In seguito alla visita, avvenuta qualche giorno fa a San Marino, dell’On. Jeremy Hunt, la visita di oggi si inscrive in un percorso di collaborazione ed amicizia crescenti fra i due Paesi. In mattinata i rappresentanti parlamentari britannici sono stati ricevuti a Palazzo Begni dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, con il quale si sono intrattenuti a colloquio, soffermandosi sui numerosi ambiti di collaborazione esistente, a livello bilaterale e multilaterale. Al termine degli incontri il Presidente del Gruppo di Amicizia Interparlamentare con San Marino, Mr. Andrew Rosindell e tre degli imprenditori che hanno contribuito alla promozione della Repubblica all’estero, prof. George Holmes, dott. Dominic Johnson e prof. Nadey S. Hakim sono stati direttamente insigniti dal Segretario di Stato di un’Onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata. A seguire, la delegazione britannica ha avuto un ampio ed articolato confronto con la delegazione sammarinese guidata dal Segretario di Stato Beccari e composta dall’Ambasciatore di San Marino presso il Regno Unito Silvia Marchetti e dal Console Maurizio Bragagni. Collaborazione in ambito sanitario, commerciale, turistico, culturale e finanziario al centro dei colloqui, così come l’interesse ad esplorare percorsi comuni in ambito europeo, in considerazione dei rispettivi status. Nell’ambito del cordialissimo colloquio, particolarmente significativa è stata la concreta disponibilità ad aprirsi ad un dialogo costante e proficuo, a livello parlamentare e istituzionale, in grado di realizzare cooperazioni strategiche di effettivo rilancio dello storico legame. Entrambe le delegazioni sono quindi salite a Palazzo Pubblico per l’Udienza concessa Loro dagli Ecc.mi Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini che, pronunciando il discorso in lingua inglese, confermano così i cordiali rapporti tra i due Paesi con caratteri di unicità, essendo la più antica Monarchia e la più antica Repubblica. È stata altresì confermata la continuità al dialogo e al confronto aperto tra i due Paesi nella capacità di avanzamento delle rispettive agende politiche ed economiche nell’attuale era post Brexit. L’On. Rosindell ha inoltre richiamato ulteriormente il comune sentimento di amore per la libertà dei due Paesi e la piena disponibilità a promuovere una sensibile accelerazione verso nuovi progetti di cooperazione.

Cs Segreteria Esteri

