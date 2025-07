A San Marino la Mostra Collettiva “Sogni Liberi”, l’arte dei bambini per un mondo più giusto

A San Marino la Mostra Collettiva “Sogni Liberi”, l’arte dei bambini per un mondo più giusto.

Si terrà il 5, 6 e 7 luglio presso l’AULA Z dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino la Mostra Collettiva “Sogni Liberi”, un’esposizione che raccoglie opere e testimonianze visive di bambine e bambini da tutto il mondo, offrendo uno sguardo autentico, potente e libero su temi universali come la pace, la parità di genere e la libertà dell’immaginazione.

La mostra presenta quattro sezioni principali:

Colors for Peace

Una selezione di disegni realizzati da bambini provenienti da 151 paesi (con un’ampia sezione dedicata a San Marino) che esprimono il loro personale punto di vista sul tema della pace. Un percorso visivo che attraversa culture, continenti e sensibilità, per un messaggio universale.

Contro la violenza di genere: installazione video e fotografica promossa e organizzata dalla Commissione Pari Opportunità, in collaborazione con Galleria Nazionale di San Marino. dal 4° Concorso Barbablù

- Sguardi sulla Violenza, immagini fotografiche realizzate da ragazze e ragazzi della classe 3G a.s. 23/24 della Scuola Media di Fonte dell'Ovo. dal 5° Concorso Barbablù frutto di "Slow Motion Emotions" di Martina Conti, 13 laboratori per la Scuola Media e il Centro Professionale:

-Vendetta, video della classe 3 E Scuola Media di Serravalle;

-Francesca - Storia di un femminicidio video della classe 3G Scuola Media Fonte dell'Ovo;

-STILL STANDING video della classe 3D Scuola Media Serravalle; Relazione tossica, Violenza, Indifferenza, Le parole possono ferire immagini fotografiche della 2B Scuola Media di Serravalle;

-La libertà è il futuro, immagini della classe 2°R Centro di Formazione Professionale;

-No Violenza, poster della classe 3F Scuola Media Serravalle.

Il Manto e il Velo – e non solo

Un allestimento che raccoglie gli elaborati creativi di 404 bambine e bambini di 25 classi della Scuola Elementare, frutto del progetto annuale dei laboratori d’arte contemporanea 2024–2025, realizzato dalla Galleria Nazionale di San Marino.

Liberating the Imagination

Proiezione di un video documentario realizzato deal Collettivo San Marino per la Palestina, dedicato alla mostra internazionale itinerante che raccoglie 50 disegni di bambine e bambini del campo profughi di Dheisheh, a Betlemme. Un potente documento visivo sull’infanzia in contesti di emergenza.

La Mostra Collettiva “Sogni Liberi” è un invito a guardare il mondo attraverso gli occhi delle nuove generazioni, capaci di trasformare emozioni e sogni in arte, riflessione e speranza. Ingresso libero.

C.s. Segreteria di Stato Istruzione e Cultura

