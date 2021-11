ISTITUTI CULTURALI A San Marino la Rassegna “Opere prime" Diritti umani e conflitti

Gli Istituti Culturali, in collaborazione con L’università degli Studi della Repubblica di San Marino danno il via ad una rassegna incentrata su produttori indipendenti, registi e registe militanti con le loro opere emergenti. “Diritti umani e conflitti” è il comune denominatore dei tre film che verranno presentati nelle serate del 24 Novembre, 15 Dicembre e 26 Gennaio al Cinema Concordia di Borgo Maggiore. "I film sono stati scelti sia per il loro valore di impegno civile sia perché testimoniano un modo di produrre indipendente e originale, che offre un'offerta alternativa alle produzioni mainstream", sottolinea Maria Elena D'Amelio, ideatrice della rassegna. La prima proiezione sarà dedicata a “L’incorreggibile” scritto, diretto da Manuel Coser e vincitore del Premio Solinas per la sceneggiatura. Dopo cinquant’anni di dura detenzione – di cui gli ultimi tredici senza vedere il mondo esterno – classificato come “socialmente pericoloso”, Alberto Maron verrà scarcerato e restituito ad un mondo che gli è ormai ignoto. Il film segue il ritorno alla libertà di un uomo solo: come sarà misurarsi di nuovo con sé stesso e con i propri limiti? Tornare in quel mondo abitudinario per molti, ma non più per lui. Lo vedremo reintrodursi con le prime esperienze di vita tra spettacoli teatrali creati all’interno del carcere e lavorando nel Museo della Memoria Carceraria di Saluzzo, dove troverà il proprio posto come guida ai visitatori. Non solo, sarà un viaggio di riscoperta dei sui miti, mostri ed illusioni che rappresentano gli archetipi di identità e libertà. L’introduzione del film e il suo dibattito vedrà la partecipazione del regista Manuel Coser, in conversazione con la professoressa Maria Elena D’Amelio. I successivi appuntamenti della rassegna saranno il 15 Dicembre con “The Milky Way – Nessuno si salva da solo” (2020) di Luigi D’Alife e il 26 Gennaio con “La versione di Jean” (2020) di Manuela Cencetti, Jean Diaconescu e Stella Iannitto. Tutte le proiezioni avranno un costo di 4€.

