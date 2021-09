A San Marino la “terapia” di Zoom, il fuoristrada per persone con disabilità motoria

A San Marino la “terapia” di Zoom, il fuoristrada per persone con disabilità motoria.

L’agenzia di comunicazione Voci che Corrono, sulla scorta della maturata conoscenza del mezzo monoposto svedese Zoom (che da anni consente esperienze di mobilità fuoristrada, nella natura, a migliaia di disabili e paraplegici in tutto il mondo), attiverà i giorni 11,12 e 18 settembre presso la Repubblica di San Marino un test drive point dell’originale mezzo elettrico (certificato come dispositivo medico a basso rischio): progettato appositamente per la guida sportiva e ricreativa di chi è affetto da paralisi o carenza motoria agli arti inferiori.

Si tratta di un’occasione rara in quanto questo speciale quad (molto ricercato per le sue prestazioni “sportive”), non dispone ancora in Italia di una fitta rete di dealers che ne consenta agevolmente l’esperienza diretta.

L’occasione, in questo caso è data da “Tuttavia… che Spettacolo”, manifestazione promossa dall’Associazione Attiva-Mente della Repubblica di San Marino, con svolgimento i prossimi 11, 12 e 18 settembre, la cui edizione 2021 vedrà protagonista proprio la “mototerapia”. Qualcosa di molto collegato a Zoom il quale, in effetti, ha la prerogativa di trasmettere divertimento e benefici psicologici a chiunque lo provi! Per “mototerapia”, l’organizzazione della manifestazione, allude infatti alle conseguenze positive di tutte quelle attività, di grande supporto alle persone con disabilità, che provengono dall’utilizzo controllato di ogni tipo di veicolo: attività alle quali sono attribuite proprietà di attenuazione dei disagi derivanti dalla privazione di una vita in autonomia; con evidenti miglioramenti del tono dell’umore.

Rafforzamento dell’autostima, superamento delle paure, migliore percezione del sé e delle proprie capacità, sono tutt’altro che effetti collaterali della “mototerapia” secondo Vanni Oddera: campione di motocross freestyle (nonché super ospite della manifestazione Tuttavia): molto conosciuto nell’ambiente dei veicoli per il divertimento dei disabili e promotore dei benefici della “mototerapia” in tutto il mondo.

L’agenzia Voci che Corrono, delegata dalla società importatrice di Zoom “Greenova Italia”, presenzierà all’appuntamento sammarinese con due Zoom: fornendo a tutti gli aspiranti le informazioni necessarie per l’acquisto del mezzo che, nelle più recenti versioni, è stato dotato di importanti accessori come il seggiolino girevole, per un accesso al quad più comoda, e di un kit luci: composto da un faro led anteriore e due fari led posteriori. La postazione per i drive test di Zoom sarà attiva l’11 e il 12 settembre presso la Cava degli Umbri (Parcheggio 7) e Campo Bruno Reffi di Città di San Marino; mentre per tutta la giornata del 18 si trasferirà all’aviosuperficie di Torraccia, nel Castello di Domagnano. Orari 10,30 -17,30 per tutti i tre giorni.

N.B. Per saggiare in tutta sicurezza anti Covid la tecnologia di Zoom è consigliata la sottoscrizione del form pubblicato sul sito www.vocichecorrono.eu/zoom, che potrà essere compilato fino al giorno prima dei test drive.



I più letti della settimana: