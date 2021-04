A San Marino nasce il campo di addestramento per gli albergatori 2.0: “un nuovo modo di intendere il turismo in Romagna”

Dal copywriting applicato al mondo del turismo alla gestione e pianificazione di post sui social network ed email, dal marketing a risposta diretta alla creazione di offerte e funnel, dall'utilizzo di Google Analyticics e Facebook Insights al WhatsApp Business. Requisiti fondamentali per gli albergatori romagnoli 2.0. chiamati ad affrontare le sfide di un mercato sempre più digital e sempre più complesso. A loro è dedicato il campo di addestramento (al quale si affiancheranno poi un club con webinar live su Facebook e Zoom e una Academy) messo a punto dall'agenzia Material Marketing di San Marino guidata dall'imprenditore Elia Bazzocchi. Tre settimane di formazione intensiva con 13 docenti a partire dal 19 aprile. Il progetto si articolerà in tre fasi: la prima dedicata alle strategie di vendita, validazione, posizionamento delle offerte e dell'hotel; la seconda incentrata sulla creazione di contenuti per la vendita, il raggiungimento della visibilità e la realizzazione di post e video mozzafiato; la terza, infine, porterà il focus sull'automatizzazione del marketing. “Oggi – spiega Bazzocchi - i classici e fotocopiati modi di fare pubblicità per promuovere la vacanza in hotel non sono più sufficienti. Molti albergatori tuttavia si promuovono esattamente come 20 anni fa. Se tutti promuovono la loro struttura utilizzando i medesimi canali, questi ultimi si saturano estremamente in fretta e diventa molto difficile avere visibilità e competere. Hotel Brand Academy è il percorso formativo dedicato esclusivamente agli albergatori romagnoli e al loro team. Un percorso formativo studiato per chi lavora sul mercato del turismo in Riviera Adriatica nella fascia costiera compresa dai Lidi Ravennati a Gabicce. Un corso costruito quindi sulle esigenze di chi opera in queste specifiche zone turistiche”.



