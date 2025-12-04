A San Marino Outlet arriva Babbo Natale e crescono i negozi

Si avvicina il lungo ponte dell’Immacolata da trascorrere a San Marino Outlet tra attrazioni gratuite e shopping natalizio, immersi nella scintillante atmosfera delle feste. Tutti i weekend di dicembre sarà possibile fare un magico incontro: nell’Ascensore di Babbo Natale, dalle 15:00 alle 19:00, Babbo Natale in persona sarà presente per conoscere i bambini e regalare loro un momento indimenticabile, da vivere con tutta la famiglia. L’Ascensore di Babbo Natale, pensato per condurre i visitatori in un incantevole viaggio interattivo tra sogni, luci e fantasia, è solo una delle attrazioni gratuite che San Marino Outlet propone tutti i giorni fino al 6 gennaio. Per trascorrere piacevoli momenti di divertimento ci sono anche la pista di ghiaccio di 200 mq e la nuovissima pista Bumper, per scontri ghiacciati a suon di musica. Per gli acquisti di Natale i visitatori potranno contare, inoltre, su una vasta offerta di brand che nelle ultime settimane si è ulteriormente ampliata con le aperture della profumeria Naima e delle boutique Marina Militare, Bottega Italiana, alle quali si aggiungerà tra pochi giorni Bottega del Sarto. Oltre 50 punti commerciali con proposte per tutti i gusti e tutte le esigenze, compresa l’offerta food and beverage.

GLI ORARI DELLE ATTRAZIONI NATALIZIE Tutte le attrazioni di San Marino Outlet sono completamente gratuite e saranno attive da sabato 15 novembre a martedì 6 gennaio nei seguenti orari: fino al 20 dicembre, dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00; sabato e domenica dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00; dal 21 dicembre al 6 gennaio dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 (esclusi 25-26 dicembre e 1° gennaio), il 24 e il 31 dicembre dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

C.s. - San Marino Outlet

