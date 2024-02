A San Marino Outlet Experience vivi il sogno dell’Eurovision song contest L’outlet ospiterà il backstage di Una Voce per San Marino: da venerdì red carpet e possibilità di incontrare da vicino gli artisti Da oggi scatta il contest “Vivi la musica, vinci Eurovision”: in palio due biglietti per la finalissima di Malmö

È entrata nel vivo l’edizione 2024 di Una Voce per San Marino, la kermesse sammarinese che decreta il rappresentante di San Marino per l’Eurovision Song Contest in Svezia. Dopo l’annuncio degli 8 big finalisti e in attesa di conoscere i nomi che usciranno dalle semifinali, c’è grande curiosità per vedere dal vivo i protagonisti dell’evento. San Marino Outlet Experience, che dallo scorso ottobre ha ospitato le audition, facendo da cornice alle esibizioni degli oltre 350 aspiranti finalisti, sarà il cuore pulsante anche della fase finale. Anche quest’anno, infatti, il backstage della manifestazione canora sarà allestito all’interno dell’outlet. Oltre ad ospitare i camerini riservati agli artisti, nella Welcome Plaza sarà allestita la fan zone dove sarà possibile assistere alla sfilata dei finalisti sul red carpet, richiedere loro un autografo e scattare una foto ricordo con i protagonisti! La fan area sarà aperta al pubblico dalle ore 16:00 di venerdì, giornata dedicata alle prove, e di sabato, giorno della finale, fino al termine della giornata. San Marino Outlet Experience offre anche la possibilità di vivere in prima persona la finale dell’Eurovision Song Contest, in programma a Malmö l’11 maggio. A partire da oggi e fino al 1° marzo, compilando la cartolina che sarà consegnata al momento dell’acquisto nei punti vendita dell’outlet, oppure compilando il form online sul sito www.sanmarinooutlet.com, si potrà partecipare al contest “Vivi la musica, vinci Eurovision” che mette in palio due biglietti per la finalissima. Si consolida, dunque, la collaborazione tra San Marino Outlet Experience e Una Voce per San Marino, frutto del proficuo rapporto con la Segreteria di Stato al Turismo, Media Evolution e San Marino RTV, in linea con la politica dell’outlet di sostegno al territorio e agli eventi che possono far conoscere San Marino nel mondo.

cs San Marino Outlet Experience

