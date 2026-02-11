A San Marino Outlet il carnevale dei sogni: domenica sfilata cosplay, giochi e animazione

San Marino Outlet si veste dei colori del Carnevale: domenica 15 febbraio arriva la festa più allegra dell’anno. Maschere, giochi e animazione saranno protagonisti dal mattino fino a tardo pomeriggio, regalando a tutti i bambini una giornata all’insegna della fantasia e del divertimento. Dalle 11:00 sono previste parate cosplay, animazione sul palco con quiz e giochi, fino alla sfilata dei bambini mascherati sul red carpet, con consegna finale dei diplomi (programma completo: https://www.sanmarinooutlet.com/eventi/il-carnevale-dei-sogni). E per chi è alla ricerca del perfetto regalo di San Valentino, nel weekend a San Marino Outlet arriva una promozione da non perdere: un ulteriore sconto del 20% sui prezzi già scontati.

C.s. - San Marino Outlet

