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A San Marino Outlet il vincitore di Masterchef Matteo Canzi

Sabato alle 16:30 l’incontro e il firmacopie con il vincitore del cooking show di Sky

24 mar 2026
A San Marino Outlet il vincitore di Masterchef Matteo Canzi

Da MasterChef Italia a San Marino Outlet: Matteo Canzi, vincitore dell’ultima edizione del cooking show televisivo di Sky, sarà protagonista di un pomeriggio speciale sul Titano. Sabato 28 marzo, dalle 16:30, il ventiquattrenne della provincia di Lecco incontrerà i fan e i clienti del San Marino Outlet per uno speciale firmacopie del suo libro “Il gusto del perché – Nulla si crea. Nulla si distrugge. Tutto si cucina”. Il volume, edito da Baldini+Castoldi, è uscito in libreria il 12 marzo e potrà essere acquistato a San Marino Outlet il giorno dell’evento. Un’occasione unica per scoprire i segreti della sua cucina e per concedersi un pomeriggio di shopping e relax a San Marino Outlet.

c.s. San Marino Outlet, Smart Comunicazione




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