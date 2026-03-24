A San Marino Outlet il vincitore di Masterchef Matteo Canzi Sabato alle 16:30 l’incontro e il firmacopie con il vincitore del cooking show di Sky

A San Marino Outlet il vincitore di Masterchef Matteo Canzi.

Da MasterChef Italia a San Marino Outlet: Matteo Canzi, vincitore dell’ultima edizione del cooking show televisivo di Sky, sarà protagonista di un pomeriggio speciale sul Titano. Sabato 28 marzo, dalle 16:30, il ventiquattrenne della provincia di Lecco incontrerà i fan e i clienti del San Marino Outlet per uno speciale firmacopie del suo libro “Il gusto del perché – Nulla si crea. Nulla si distrugge. Tutto si cucina”. Il volume, edito da Baldini+Castoldi, è uscito in libreria il 12 marzo e potrà essere acquistato a San Marino Outlet il giorno dell’evento. Un’occasione unica per scoprire i segreti della sua cucina e per concedersi un pomeriggio di shopping e relax a San Marino Outlet.



c.s. San Marino Outlet, Smart Comunicazione



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