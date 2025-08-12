A San Marino Outlet mercoledì 20 agosto "The night is on fire"

Fare shopping al ritmo travolgente della musica dance: a San Marino Outlet tornano gli appuntamenti serali con un programma tutto da ballare. Mercoledì 20 agosto, dalle 20:00 alle 23:00, la Event Plaza ospiterà il format Nights is on fire di Dj Molella, una serata di pura energia che vedrà salire sul palco anche altre due icone della musica dance anni 90’: Alexia e Double You. Per l’occasione i negozi, i bar e i ristoranti del centro resteranno aperti fino alle 23:00, per una serata che consentirà di combinare lo shopping, ancora più conveniente con l’avvio della promozione “Saldi Last Call”, all’aperitivo e alla cena, godendosi al contempo uno spettacolo unico e gratuito fino a notte. La grande musica dance sarà accompagnata da uno show di forte impatto fatto di luci, coriandoli, ballerini ed effetti scenici. Ad aprire il programma della serata, che vedrà anche Dj set e animazione, saranno i Moka Club, la celebre band che da trent’anni solca i palchi di tutta Italia portando in scena i più grandi successi dagli anni ’80 fino ai giorni nostri, accompagnandoli con coreografie e intrattenimento. Alle 20:30 saliranno sul palco i Double You, il gruppo esploso agli inizi degli anni ’90 con la celebre “Please don’t go” e autore di altri brani di grande successo. Toccherà poi ad Alexia, la regina dell’eurodance italiana, infiammare il pubblico con alcuni dei suoi successi più amati. A seguire sarà il momento di Molella: il Dj e produttore italiano, in arrivo da Radio Deejay e Radiom2o, è pronto a far ballare tutti i presenti con un Dj set pieno di energia. L’ingresso è completamente gratuito. Un’occasione di shopping e divertimento da non lasciarsi sfuggire, nella cornice della più Antica Repubblica al Mondo, a soli 15 minuti d’auto da Rimini. Disponibile anche la navetta Rimini – San Marino, in partenza tutti i giorni dalla Stazione ferroviaria di Rimini con corse ogni ora.

