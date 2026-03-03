A San Marino Outlet tre giorni di spettacolo con il backstage del San Marino Song Contest

Si rafforza la partnership tra San Marino Outlet ed il San Marino Song Contest, la kermesse musicale che venerdì 6 marzo eleggerà il cantante chiamato a rappresentare la Repubblica del Titano all’Eurovision Song Contest, in programma dal 12 al 16 maggio a Vienna. Per le vie dell’Outlet si respira già l’aria elettrizzante dei grandi eventi: dopo aver ospitato, nei mesi scorsi, la fase di casting che ha portato alla selezione dei 40 semifinalisti, San Marino Outlet è pronto ad ospitare il backstage delle semifinali, grande novità di quest’anno, e della finalissima di venerdì. Già da domani sarà possibile incontrare i cantanti che si contenderanno un posto per la finale, oltre ai presentatori delle semifinali, Maddalena Corvaglia e Marco Carrara. Lo stesso accadrà per la finale di venerdì, in programma alle 20:30 al Teatro Nuovo di Dogana e condotta da Simona Ventura. Tra i big già annunciati, che sarà possibile incontrare nel backstage a San Marino Outlet, Dolcenera, Edward Maya, Paolo Belli, Rosa Chemical, Senhit feat. Boy George e Molella, per una manifestazione dal profilo sempre più internazionale. Un’occasione imperdibile per scoprire le nuove collezioni nelle boutique dell’Outlet immersi nell’atmosfera di un grande evento artistico.



