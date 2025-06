A San Marino torna Fluxo: un’estate di benessere, sport e divertimento al Campo Bruno Reffi

A San Marino torna Fluxo: un’estate di benessere, sport e divertimento al Campo Bruno Reffi.

Inizierà domani, lunedì 9 giugno, la stagione estiva 2025 di Fluxo a San Marino, la più grande community di sportivi del territorio che ogni anno promuove il movimento all’aria aperta e la condivisione di esperienze che vanno oltre lo sport. Dopo il successo dell’edizione precedente, Fluxo torna anche quest’anno nella Repubblica di San Marino con il suo format innovativo di attività motoria outdoor. Un progetto ormai consolidato nei parchi e nelle spiagge della Romagna e che rappresenta un appuntamento sempre più atteso anche sul Titano, grazie alla capacità di offrire nuove occasioni di benessere e socialità per cittadini e turisti. Dal 9 giugno al 7 agosto 2025, la splendida cornice del Campo Bruno Reffi ospiterà un ricco calendario di allenamenti all’aperto. Il programma include discipline come Hatha Yoga, Yoga Vinyasa Flow, Pilates, Ginnastica Posturale, Postural Yoga, Allenamento Funzionale, Circuit Training, Total Body, HIIT e Acroyoga. Tutte le attività sono studiate per essere accessibili a persone di ogni età e livello di preparazione fisica, con un’offerta ampia e diversificata per soddisfare esigenze diverse e incentivare uno stile di vita attivo e sano. Il progetto Fluxo si inserisce perfettamente nella visione strategica della Repubblica, che punta sempre più a valorizzare esperienze legate al benessere, alle attività outdoor e all’intrattenimento. Eventi come questo rappresentano un’opportunità importante per arricchire l’offerta turistica e coinvolgere un pubblico ampio e trasversale, dalle famiglie agli sportivi, dai turisti agli appassionati locali. Anche per il team di Fluxo, tornare a San Marino è motivo di grande soddisfazione. Il progetto nasce proprio con l’obiettivo di creare connessioni tra le persone attraverso il movimento e la condivisione di momenti che vanno oltre la pratica sportiva. San Marino, con la sua atmosfera unica e il coinvolgimento sempre crescente della comunità, rappresenta una tappa preziosa all’interno di un percorso in continua espansione. Fluxo 2025 è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo, Segreteria di Stato per lo Sport e Segreteria di Stato al Territorio, organizzato con il supporto dell’Ufficio del Turismo, il contributo di Banca di San Marino e la collaborazione di San Marino Experience.

c.s. San Marino Experience

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: