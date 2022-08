A San Marino torna il liscio nel ricordo di Raoul Casadei

La Repubblica di San Marino ospita oggi e domani la terza edizione di San Marino Goodbye, Festival della musica folk e del liscio dedicato alla memoria di Raoul Casadei. Appuntamento entrambe le serate alle ore 21 al Campo Bruno Reffi di San Marino Città. Questa sera spazio alle più rappresentative scuole di danza dell’Emilia Romagna con oltre 100 ballerini che si esibiranno in uno spettacolare dance-show dedicato al Re del Liscio, domani sera invece, sempre al Campo Bruno Reffi, andrà in scena lo spettacolo della Mirko Casadei POPular Orchestra che ripercorrerà la storia del liscio dalle prime canzoni di Secondo Casadei fino ai grandissimi successi firmati da Raoul con accenni contemporanei e brani di “contaminazione”. Mirko Casadei è stato ospite questa mattina del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati con il quale si è discusso di progetti condivisi a sostegno della musica tradizionale romagnola. Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha colto l’occasione per confermare la volontà di garantire il suo sostegno e quello della Repubblica di San Marino all’iniziativa promossa dai territori romagnoli che chiedono l’inserimento del liscio nella lista dei Patrimoni immateriali dell’umanità UNESCO.

Cs - SdS Turismo