A San Marino Tre Serate di Emozioni con Orietta Berti, Gatto Panceri e Fausto Leali.

Il mese di luglio a San Marino si apre nel nome della musica di grande qualità con “Tre Serate di Emozioni”, evento ideato dal Maestro Dino Gnassi e organizzato dalla San Marino Concert Band. Tre serate per tre artisti che hanno già lasciato un segno nella storia musicale italiana e che si alterneranno sul palco venerdì, sabato e domenica accompagnati dalla San Marino Concert Band in tre concerti live a Campo Bruno Reffi. Venerdì 1° luglio il primo spettacolo con protagonista assoluta sul palco Orietta Berti, artista a 360 gradi che non ha bisogno di presentazioni, una delle più amate dal grande pubblico. Dai successi degli anni ’60 ad oggi la sua carriera è in continua progressione grazie alla voce meravigliosa, ma anche alla simpatia e all’ironia che la caratterizzano. Sabato 2 luglio sarà la volta del famoso cantautore lombardo Gatto Panceri. Ha scritto canzoni per tantissimi artisti, tra tutte si ricorda “Vivo per lei” interpretata da Andrea Bocelli e Giorgia con milioni di dischi venduti e famosa in tutto il mondo. Fausto Leali sarà il protagonista dell’ultimo concerto di domenica 3 luglio. L'inconfondibile voce black made in Italy che ha segnato un’epoca con grandi successi da “A chi” a “Io amo”, passando per “Mi manchi” e “Ti lascerò”, vincitore del festival di Sanremo 1989 in coppia con Anna Oxa, chiuderà la rassegna canora sammarinese. Il carattere e la qualità degli arrangiamenti saranno curati dal Maestro Dino Gnassi, noto protagonista musicale delle serate televisive nazionali, capace di dirigere la San Marino Concert Band nelle sonorità caratteristiche delle grandi orchestre di ritmi moderni ormai fissate nella nostra memoria. I concerti avranno inizio alle 21.15, l’ingresso sarà gratuito. Dalle 19.30 saranno a disposizione dei food truck con una selezione di cibo di strada. Il servizio funivia sarà disponibile fino alle 1.00. Tre Serate di Emozioni è un evento patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino ed è organizzato da San Marino Concert Band, grazie anche al supporto degli sponsor Giochi dei Titano e SIT Group.

c.s. Ufficio del Turismo - Dipartimento Turismo e Cultura

