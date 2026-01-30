A San Marino una delegazione di imprenditori e dei vertici di TÜRKONFED, una delle principali associazioni imprenditoriali turche rappresentativa

Il 29 gennaio la Repubblica di San Marino ha ospitato una delegazione di imprenditori e dei vertici di TÜRKONFED, una delle principali associazioni imprenditoriali turche rappresentativa di un articolato tessuto di imprese operanti a livello nazionale e internazionale. La visita, organizzata su iniziativa della Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio (ASE-CC) di San Marino, si inserisce nelle attività volte a favorire l'interscambio fra le imprese del territorio e il sistema imprenditoriale internazionale e ad attrarre insediamenti imprenditoriali esteri in San Marino. Nel corso della permanenza si sono svolti incontri istituzionali e momenti di confronto dedicati alle prospettive di collaborazione in ambito economico. Nel contesto della visita, sono stati inoltre sottoscritti due Memorandum d'Intesa tra ASE- CC e TÜRKONFED e le organizzazioni turche presenti, con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza dei rispettivi ecosistemi normativi e imprenditoriali e promuovere future iniziative operative. In tale contesto, particolare rilievo ha assunto l’incontro della delegazione guidata dal Presidente di TÜRKONFED International, Burak Pehlivan con il Segretario di Stato per l’Industria e il Commercio, Rossano Fabbri, occasione di dialogo su temi di interesse comune. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di rafforzamento delle relazioni economiche tra San Marino e Turchia, già interessanti e in crescita negli ultimi anni, confermando il ruolo di San Marino quale piattaforma di incontro e cooperazione internazionale. La visita si è conclusa con l'accordo di proseguire le interlocuzioni per individuare settori di interesse reciproco, iniziative comuni e organizzare i prossimi incontri operativi.

C.s. - Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio (ASE-CC)

