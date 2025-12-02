A San Marino una serata di solidarietà per Gaza: riuscita la giornata promossa da CNEWA. Raccolti €9.557,00 per il Fondo di Emergenza per la Terra Santa

La Catholic Near East Welfare Association (CNEWA), agenzia della Santa Sede impegnata nel sostegno di progetti umanitari e missionari in Medio Oriente, Africa nord-orientale, India ed Europa orientale, ringrazia la Repubblica di San Marino per la calorosa accoglienza e la grande partecipazione alla giornata di incontro, preghiera e solidarietà svoltasi martedì 11 novembre. La giornata, articolata nei tre momenti istituzionale, spirituale e caritativo, ha visto un’ampia adesione da parte delle istituzioni e della cittadinanza. L’incontro ufficiale con i Capitani Reggenti, la celebrazione della Santa Messa nella Basilica di San Marino e la cena di beneficenza presso la terrazza di Giorgia Boutique hanno creato un forte clima di comunione e vicinanza verso la popolazione della Striscia di Gaza.

UNA GENEROSITÀ CONCRETA: RACCOLTI €9.557,00

Grazie alla generosità dei partecipanti, sono stati raccolti €9.557,00, che saranno interamente destinati al Fondo di Emergenza di CNEWA per la Terra Santa. I fondi contribuiranno a sostenere gli interventi umanitari nella Striscia di Gaza, dove — nonostante il cessate il fuoco del 10 ottobre 2025 — la situazione rimane fragile e complessa, con continui spostamenti di popolazione e gravi carenze di beni essenziali. Attraverso il proprio ufficio di Gerusalemme e i partner locali, CNEWA continua a fornire:

• aiuti alimentari e forniture mediche alle strutture sanitarie, tra cui l’ospedale anglicano Al-Ahli;

• programmi nutrizionali per bambini e famiglie, in collaborazione con agenzie internazionali;

• supporto psicologico e psicosociale per minori e genitori;

• distribuzione di kit igienici, coperte, tende e forniture mediche per le famiglie sfollate;

• spazi educativi di emergenza per garantire continuità di apprendimento ai più piccoli.

Una particolare attenzione resta rivolta alla comunità cristiana di Gaza, oggi composta da 596 persone di 207 famiglie, accolte nelle chiese di San Porfirio e della Sacra Famiglia. Le donazioni raccolte a San Marino permetteranno di avviare nelle prossime settimane nuove distribuzioni di pacchi alimentari e kit igienici e di sostenere servizi essenziali per le famiglie rimaste.

UN SEGNO DI SPERANZA CNEWA esprime profonda gratitudine alle istituzioni sammarinesi, ai media e a tutte le persone che hanno partecipato alla giornata. La solidarietà dimostrata rappresenta un segno concreto di speranza per la popolazione di Gaza, che continua a vivere in condizioni di estrema difficoltà.

Per informazioni: don Marco Scandelli roma@cnewa.org

C.s. CNEWA - associazione pontificia per il sostegno umanitario e pastorale

