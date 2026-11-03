A San Marino una serata su Francesco Totti e il suo libro "Oltre"

A San Marino una serata su Francesco Totti e il suo libro "Oltre".

C'è una vita che comincia quando si spengono le luci dello stadio. Una vita nella quale, dopo aver scritto pagine indimenticabili della storia del calcio, si scopre che le sfide, le emozioni e le sorprese non finiscono con l'ultima partita. È questo il filo conduttore di “OLTRE. Uno si ritira e gli succede di tutto. Che poi tocca pure raccontarlo”, il libro autobiografico di Francesco Totti, scritto insieme al giornalista sportivo Alessandro Alciato e pubblicato da Cairo Editore il 22 settembre scorso. Un racconto personale, diretto e senza filtri, che riparte dal 29 maggio 2017, il giorno successivo all'addio al calcio giocato di Totti allo Stadio Olimpico, per attraversare gli anni successivi e raccontare ciò che è accaduto lontano dal rettangolo di gioco. Nuove esperienze, cambiamenti, difficoltà, incontri e imprevisti compongono il ritratto di un uomo che, dopo essere diventato una delle figure più iconiche del calcio italiano, si è trovato a confrontarsi con una nuova dimensione della propria vita. Proprio questo racconto sarà al centro di una serata speciale in programma mercoledì 2 dicembre p.v., alle ore 20.30, presso Fabbri.Ca Marlù (Strada Belmonte 69 - Montegiardino). Protagonista dell'incontro sarà Alessandro Alciato, giornalista tra le firme più conosciute del panorama sportivo italiano e coautore del volume. A lui spetterà il compito di accompagnare il pubblico alla scoperta della genesi del libro, degli episodi raccontati e dei retroscena della sua realizzazione, offrendo uno sguardo privilegiato su un Francesco Totti meno conosciuto, oltre il campione, il capitano e il personaggio pubblico. La serata sarà moderata da Ana Quiles Boix, nota giornalista sportiva, conduttrice e opinionista spagnola, che guiderà il dialogo con Alciato, dando ritmo e profondità a un incontro pensato per far emergere non soltanto i contenuti del libro, ma anche le esperienze umane e personali che ne costituiscono il cuore. È inoltre previsto un contributo di Francesco Totti, nelle forme e con le modalità che saranno comunicate. Non soltanto una presentazione editoriale, dunque, ma un'occasione di incontro e di approfondimento intorno alla storia di uno dei protagonisti più rappresentativi dello sport italiano. Una storia che parla di calcio, naturalmente, ma anche di identità, cambiamento, scelte personali e capacità di reinventarsi quando si chiude un capitolo importante della propria esistenza. L'iniziativa è organizzata da MAGG s.r.l. con il patrocinio della Segreterie di Stato per lo Sport e alla Pubblica Istruzione, a testimonianza dell'attenzione delle istituzioni sammarinesi verso iniziative capaci di mettere in relazione sport, cultura e territorio.

Comunicato stampa

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