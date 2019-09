A San Patrignano la sesta edizione della WeFree Run

Una corsa per dire sì alla vita. Dopo il successo degli ultimi anni, domenica 22 settembre torna la WeFree Run, la corsa alla sua sesta edizione a sostegno del progetto di prevenzione della comunità. Anticipata di circa un mese rispetto gli anni passati, anche questa WeFree Run, resa possibile da Aon, Despar, Cimberio, Kappa e QN, proporrà sia la gara non competitiva di 12 chilometri, che la camminata, di 3,5 chilometri. Ad animare la mattinata, nel piazzale antistante la cantina, l’animazione di Radio Bruno e Radio Bakery. In linea con lo spirito di condivisione e apertura da cui è nata la WeFree Run, tutti i partecipanti esterni avranno anche la possibilità di pranzare nel salone di San Patrignano e di prendere così parte ad uno dei momenti più emozionanti del vivere comunitario con un menù della domenica che omaggia la tradizione romagnola. L’evento segna idealmente l’apertura del mese dedicato al progetto di prevenzione di San Patrignano, WeFree, in corrispondenza dell’apertura del calendario scolastico, che vedrà poi i WeFree Days l’8 e il 9 ottobre in comunità per poi proseguire fino a giugno con una serie di incontri, spettacoli, dibattiti e visite rivolte agli studenti italiani fuori e dentro San Patrignano. “Lo sport da sempre ha un valore educativo importantissimo per i ragazzi in comunità e vogliamo condividere questa attività con quanti avranno il piacere di venirci a trovare – spiega Claudio Lotti, uno dei responsabili del gruppo sport della comunità – I nostri ragazzi sono entusiasti del clima di festa che si respira in questa giornata e per noi è fondamentale un evento di questo tipo per continuare a portare avanti il nostro progetto di prevenzione. Ci auguriamo saranno in tanti coloro che vorranno partecipare alla giornata”. Chiunque voglia partecipare, alla gara o alla camminata, potrà effettuare l’iscrizione online sul sito run.wefree.it o direttamente in loco, presentandosi domenica 28 ottobre alle 9.00 presso l’ingresso merci della comunità.