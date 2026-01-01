A Santarcangelo migliaia di persone per il DiscoBorgo di Capodanno in un km quadrato Il sindaco Filippo Sacchetti “Confermata la nostra capacità di attrarre con eventi di qualità”

In migliaia si sono ritrovati ancora una volta per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in piazza Ganganelli e nelle vie del Centro commerciale naturale con il Capodanno in un km quadrato che per l’undicesima edizione si è unita all’evento DiscoBorgo con una rinnovata sinergia tra Amministrazione comunale, FoCuS e Città Viva. Il brindisi collettivo e gli auguri del sindaco Filippo Sacchetti e degli organizzatori direttamente dal palco principale allestito ai piedi dell’Arco Ganganelli, sono stati accompagnati dal concerto di Margo’ 80, il gruppo romagnolo che ha dato avvio alla festa con sonorità disco-pop degli anni ’80. Dopo la mezzanotte, è iniziato il vero e proprio Capodanno diffuso con l’intrattenimento musicale di 6 postazioni dislocale all’interno del centro commerciale naturale: una piazza Ganganelli piena ha ascoltato le proposte dei deejay di Retropolis con musica italiana, pop, rock e dance anni ’80, ’90 e 2000 con lo storico format del Velvet, e del gruppo Abbronzatissima, con musica commerciale contemporanea al gazebo. Tante le persone che hanno affollato i locali, in particolare quelli con le ulteriori quattro postazioni musicali: Oltreborgo con il progetto artistico “Sintonica”, Caffè Commercio sarà protagonista Afrogarden – Afro story di Dj Sanco, Caffè Clementino con dj Rai e Rizla – Progetto Afrofunkeggiando e Boomerang, con Tik dj e Dibla come vocalist. La discoteca diffusa a cielo aperto ha spento musica e luci alle 3,30: dopo che il pubblico è defluito dall’area della manifestazione, gli operatori Hera hanno iniziato la pulizia straordinaria della piazza e del borgo. Come di consueto, la manifestazione è stata presidiata, dalle 22 fino al termine della serata, anche dalla Polizia locale di vallata, con agenti appiedati e una pattuglia automunita di supporto. Non sono state rilevate particolari criticità dal punto di vista dell'ordine pubblico e della viabilità: gli agenti hanno fermato alcune persone che volevano accedere all’area della manifestazione con bottiglie in vetro e sono intervenuti a seguito di alcune segnalazioni di accensione di petardi. La PL, in servizio sia su Santarcangelo che su Verucchio, non ha riscontrato particolari problemi legate alla viabilità. Dal sindaco Filippo Sacchetti arrivano i ringraziamenti agli organizzatori, ai locali, a musicisti e deejay, nonché agli operatori Hera, alla Polizia locale e alle forze dell’ordine che hanno consentito il successo e presidiato la manifestazione che ancora una volta si conferma tra i più seguiti Capodanni in piazza della Romagna. “Il nostro Capodanno in un km quadrato, anche in versione Discoborgo - dichiara il sindaco Sacchetti - ha confermato ancora una volta la sua capacità di coinvolgere la comunità e le realtà limitrofe: famiglie, giovani coppie, gruppi di giovanissimi, in Piazza Ganganelli e nel nostro centro commerciale naturale ieri sera hanno ballato e si sono divertite in maniera sana migliaia di persone. Dalla musica live anni ’80-’90 che ci ha accompagnati al countdown ai dj set, l’afro, Abbronzatissima, ogni persona ha trovato la musica preferita e la colonnina di mercurio intorno agli zero gradi la piazza non ha frenato la voglia di Capodanno. Un bellissimo tuffo nel 2026 che si apre oggi e in cui continueremo a lavorare per la comunità e insieme alla comunità per una Santarcangelo sempre più del buon vivere e degli eventi di qualità”. La festa DiscoBorgo di Capodanno – organizzata da Città Viva per il quarto anno consecutivo – è promossa dall’Amministrazione comunale, FoCuS, Pro Loco di Santarcangelo e Camera di Commercio della Romagna, con il sostegno di Fratelli Anelli, RomagnaBanca e Oltreborgo.

c.s. Comune di Santarcangelo

