A scuola di magia con Gabriel & Gilly al San Marino Comics

Nasce la collaborazione tra il Festival Internazionale della Magia e il San Marino Comics. Per l'occasione saranno presenti per tre giorni al loro stand in Via Eugippo il patron dell'evento "Mago Gabriel" e la fantastica "Magica Gilly". Ti piacerebbe stupire gli amici con impossibili e fantastiche magie? La scuola magica del Festival Internazionale della Magia di San Marino vanta una lunga tradizione di insegnamento magico e ha sfornato negli anni valenti illusionisti di successo. Anche se il tuo scopo è solo quello di improvvisarti mago per un giorno per strabiliare amici e conoscenti noi saremo in grado di realizzare questo tuo sogno insegnandoti giochi facili da eseguire ma assolutamente stupefacenti in grado di lasciare a bocca aperta anche i più scettici. Potrai fare apparire e scomparire oggetti, leggere apparentemente nel pensiero, risanare oggetti rotti e tanto altro ancora da fare invidia al più provetto dei maghi. Le lezioni saranno completamente gratuite e udite udite riceverete anche dei simpatici regali magici per poter eseguire le magie apprese.

c.s. Festival Internazionale della Magia