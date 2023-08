A seguito della pubblicazione di notizie inerenti a denunce presentate in Italia e a San Marino relativamente a presunti illeciti commessi da un ex dipendente della Banca di San Marino

A seguito della pubblicazione di notizie inerenti a denunce presentate in Italia e a San Marino relativamente a presunti illeciti commessi da un ex dipendente della Banca di San Marino.

Banca di San Marino apprende solo dalle notizie recentemente pubblicate sui media delle recenti denunce presentate in Italia e a San Marino relative all’ex responsabile di filiale di Gualdicciolo, da tempo non più alle dipendenze di BSM. Sebbene la Banca non abbia avuto accesso a tali denunce, BSM garantisce innanzitutto la propria massima collaborazione con le Autorità Giudiziarie ai fini dell’accertamento dei fatti. Fino ad oggi la Banca ha puntualmente provveduto, a termini di normativa vigente, a riscontrare le richieste avanzate nei suoi confronti dai clienti interessati, in gran parte riguardanti operazioni risalenti di anni. Ciò posto, anche in considerazione delle novità riportate nel quadro fattuale tracciato nelle denunce (stando a quanto riportato dai media), BSM si riserva, a sua volta, ogni valutazione ed iniziativa a propria tutela.

Cs - Banca di San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: