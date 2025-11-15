A Serravalle arriva il "Gran Galà dei Vampiri - La notte della sete eterna"

Il "Gran Galà dei Vampiri - La Notte della Sete Eterna" è un evento suggestivo che si terrà il 15 novembre 2025 presso il Castello di Serravalle a San Marino, ispirato alla dualità di eros e morte che caratterizza la figura del vampiro in testi gotici come “Carmilla” di Le Fanu. Questo periodo di autunno inoltrato richiama l'antico simbolismo della "sete" come desiderio di vita eterna, rendendo l’evento un viaggio tra decadente bellezza e simbolico sacrificio. I partecipanti, in abiti a tema, vivranno set fotografici professionali all’aperto, immersi nell’atmosfera gotica del castello, prima di entrare nella Sala per una cena a tema e il Gran Ballo dei Vampiri, in cui danze ottocentesche e musiche d’ambiente esploreranno questo richiamo poetico alla giovinezza e all’immortalità. Ogni ospite porterà un oggetto simbolico, rendendo la serata un rituale collettivo e un omaggio al fascino misterioso dei vampire.

Fase 1: Set Fotografici Esteri

Dalle ore 18:00 alle 20:00, la prima parte dell’evento si svolgerà negli spazi esterni del Castello di Serravalle, dove saranno allestiti set fotografici professionali in collaborazione con San Marino Photo Cosplay, già noto per la sua esperienza nei progetti fotografici a tema cosplay. I fotografi guideranno i partecipanti, vestiti in abiti gotici e vampireschi, in scatti memorabili che esalteranno la location in tutta la sua imponenza medievale. I set all’aperto, illuminati da fiaccole e candelabri, avranno un’estetica studiata per immergere i partecipanti in un’atmosfera d’epoca e per rendere ogni fotografia unica e suggestiva.

Fase 2: Gran Ballo dei Vampiri nella Sala del Castello

A partire dalle ore 20:00, gli ospiti si sposteranno all’interno della Sala del Castello, dove saranno accolti con un breve discorso di benvenuto da parte del Capitano di Castello per un saluto istituzionale che sottolineerà il valore culturale dell’evento e la sua importanza nella promozione del Castello di Serravalle e del territorio sammarinese tutto. La serata proseguirà con il Gran Ballo dei Vampiri, animato da una famosa Accademia di Danze Ottocentesche italiana, una rinomata scuola italiana specializzata nella ricreazione delle coreografie e delle danze d’epoca. I partecipanti, in abiti ottocenteschi e gotici, saranno guidati dai maestri di danza in un’atmosfera di eleganza decadente e mistero, ideale per chiudere la prima parte della serata in modo indimenticabile.

Fase 3: Cena Gotica a Buffet e Musiche d’Ambiente

A seguire, sarà servita una Cena Gotica a buffet, con pietanze ispirate al tema vampiresco e gotico, preparate con ingredienti che richiamano i colori e le atmosfere dell’evento. Durante la cena, nella Sala del Castello risuoneranno musiche di atmosfera gotica, selezionate per accompagnare i momenti conviviali e preparare il clima per il ballo. Come da tradizione del Gran Galà, ogni partecipante porterà con sé un oggetto simbolico – come un calice, una candela, un monile – rappresentante il proprio desiderio di immortalità o di giovinezza, rendendo così la serata un omaggio alla ricerca eterna di ciò che è prezioso e duraturo, tanto nella bellezza quanto nella vita stessa.

