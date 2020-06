"A spasso per il centro storico" con Chiara Macina

In qualità di guida turistica ho sempre illustrato a turisti e non solo le meraviglie del nostro centro storico, un luogo meraviglioso dove “ogni sasso ha una storia meravigliosa da raccontare”. Il mese di maggio e giugno in particolare è sempre stato periodo di gite scolastiche, proposte non solo ai ragazzi provenienti dalle regioni italiane ma anche a quelli delle scuole sammarinesi, in particolare delle scuole elementari. Il periodo non ha consentito tutto ciò, ho però pensato di portare comunque i ragazzi in gita anche se solo virtualmente, ho realizzato un breve video, con una semplice visita guidata pensata a misura di bambino, soffermandomi in particolare su alcuni luoghi simbolo di Città come Porta San Francesco, Palazzo del Governo, Basilica del Santo, Piazza Titano. Ho poi proposto il video al Centro di Documentazione in modo tale potesse arrivare ai bambini grazie allo strumento del Registro elettronico o al modo che riterranno più consono e la mia richiesta ha trovato generosa accoglienza. Il video è presente sul portale zoomma.news , curiosità, aneddoti e leggende relative alla nostra meravigliosa Terra, sono presenti nella rubrica da me curata su zoomma.news “A spasso per il centro storico”.

