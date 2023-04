A Storaro il premio Confindustria Romagna Cinema e Industria ad honorem 2023. Premi alla carriera a Fenech e Lavia

È il direttore della fotografia e tre volte premio Oscar Vittorio Storaro Il Premio Confindustria Romagna Cinema e Industria ad honorem 2023. Il maestro della luce del cinema riceverà il riconoscimento il 29 aprile al Teatro Galli di Rimini insieme agli altri premiati della V edizione della manifestazione. Con lui saranno a Rimini l’attrice, produttrice e icona del cinema internazionale Edwige Fenech e il regista e attore teatrale e cinematografico Gabriele Lavia che riceveranno il Premio Speciale alla Carriera, BIBI Film (Premio alla Produzione), Teodora (Premio alla Distribuzione), Giada Calabria (Premio alla Scenografia), Michele Braga (Premio alla Musica). Il premio viene attribuito ai professionisti dell’industria del cinema che si sono distinti per il proprio lavoro e valore. La cerimonia di consegna del premio Confindustria Romagna Cinema e Industria si tiene nell’ambito del ricco programma di eventi della festa del cinema che ha come proponenti Confindustria Romagna, Università Alma Mater Studiorum Bologna - Dipartimento delle Arti, Cinema Fulgor con la collaborazione del Comune di Rimini e Fellini Museum. I premiati sono stati selezionati dalla giuria presieduta dal regista Pupi Avati e composta da Marco Leonetti (direttore della Cineteca di Rimini), Gian Luca Farinelli (direttore Cineteca di Bologna), Veronica Innocenti (professoressa di Economia e Marketing degli Audiovisivi, Università di Bologna), Elisa Luchetta (cinema Fulgor), Stefano Pucci (imprenditore). Dal 26 al 30 aprile, cinque giornate con anteprime, proiezioni, masterclass, incontri di formazione e approfondimento (In allegato il Viaggio nel programma), tutti ad ingresso gratuito. Opening Night il 26 aprile con lo scrittore Marco Missiroli che accompagnerà le giornate della kermesse con “Carta bianca a Missiroli” ciclo di film che comprende i titoli da lui scelti per la festa del cinema di Rimini. Il 28 aprile la consegna del premio “Valpharma per il cinema” giunto alla terza eduzione e attribuito a professioniste under 40 che lavorano nell’industria cinematografica. Molti gli appuntamenti formativi con masterclass tenute da professionisti ed esperti del settore che spiegheranno al pubblico cosa significa fare cinema e realizzare produzioni nell’audiovisivo. E in un’ottica formativa nella V edizione arriva l’Attestato di Frequenza “I mestieri di cinema e industria” per chi parteciperà alle masterclass in programma. Non mancherà ovviamente l’omaggio a Fellini con i festeggiamenti per i 40 anni de E la nave va. Informazioni, prenotazioni e programma completo www.lasettimarte.it.

Le Dichiarazioni: Roberto Bozzi Presidente Confindustria Romagna. “La Settima Arte Cinema e Industria 2023 nasce nel segno dell’energia. Energia dell’industria cinematografica, energia imprenditoriale e culturale, energia del creare e dell’innovare. Uno dei grandi eventi proposti da Confindustria Romagna, con l’obiettivo di creare un’occasione di conoscenza, condivisione e dialogo. Una vera e propria festa del cinema della Romagna, per condividere insieme i valori del fare cinema e industria, del lavoro fatto con passione e delle eccellenze che contribuiscono a rendere grande il Made in Italy in tutto il mondo”. Alessandro Pesaresi Presidente delegazione territoriale di Rimini Confindustria Romagna. “Ci fa molto piacere che la festa del cinema sia diventata sempre di più un momento riconosciuto di formazione e conoscenza. Un intenso programma con molti incontri, tutti ad ingresso libero, pensati per un pubblico di tutte le età a partire da giovani studenti di scuole e istituti di ogni ordine e grado e università, che riteniamo possa essere un fattore attrattivo per il nostro territorio, sicuramente polo ideale per lo sviluppo anche dell’industria cinematografica”. Roy Menarini Direttore Artistico La Settima Arte-Cinema e Industria e Docente "Cinema e industria culturale" Università di Bologna. "L'approdo, tutt'altro che scontato, a una quinta edizione de La Settima Arte è per l'Università un risultato maiuscolo e un motivo di orgoglio: la manifestazione continua ad affiancare un prezioso spirito formativo all'obiettivo di celebrare i settori dell'industria e della cultura cinematografiche, termini che vanno sempre considerati come una cosa sola" Elena Zanni Direttrice cinema Fulgor. “Come ogni anno, nelle nostre due sale, esperti, professionisti e maestranze del settore cinematografico, accompagneranno il nostro pubblico in una serie di incontri, masterclass, momenti formativi dedicati al cinema e soprattutto tante pellicole, da poter vedere e rivedere tra classici e anteprime. Cinque giorni dedicati alla Settima Arte, alla celebrazione dell'industria cinematografica e dei suoi protagonisti”. Jamil Sadegholvaad Sindaco di Rimini. “In un panorama nazionale e locale non certo carente di festival, la Settima Arte Cinema e Industria si sta ritagliando un suo spazio ben riconoscibile in virtù dell’attenzione alla dimensione industriale ed economica dell’attività culturale: il cinema non solo come espressione artistica, ma come insieme di mestieri, di competenze tecniche, di eccellenze artigianali. La Settima Arte si inserisce in una tradizione festivaliera radicata, con esperienze come Amarcort, Cartoon Club, un’appendice de I luoghi dell’anima di Andrea Guerra e a pochi chilometri da noi il Bellaria film festival e il Not Film festival di Santarcangelo. Un dinamismo che sarà tra i valori aggiunti del nostro programma per la candidatura a Rimini capitale italiana della cultura 2026”.