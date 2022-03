A teatro con Guenda Goria - La Pianista Perfetta

Sabato 2 aprile 2022, alle ore 21, presso il Teatro Nuovo di Dogana, piazza M. Tini 5, il Presidente Mihaela Anghel, il Presidente eletto Cesare Tabarrini, il Luogotenente del distretto Biancamaria Toccagni e tutti i soci del Kiwanis Club San Marino, invitano tutti coloro che hanno passione per il teatro e per la musica (arti con le quali si esprimono anche i propri stati emotivi) alla serata/spettacolo. Partecipare alla serata non solo per l’iniziativa culturale ma anche per lo scopo benefico. Il KCSM è felice di accogliere ogni partecipante e la presenza di ognuno è gradita contribuendo al sostegno per la raccolta fondi a scopi umanitari che è sottostante all’evento stesso. Il Kiwanis Club San Marino, con il patrocinio delle Segreteria di Stato Affari Esteri, Istruzione e Cultura, Turismo, Sanità e Sicurezza sociale e degli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino, presenta un evento/spettacolo teatro/concerto musicale unico nel suo genere: "La Pianista Perfetta", di Giuseppe Manfridi, con la regia di Maurizio Scaparro e interpretato da Guenda Goria (figlia d'arte del giornalista/scrittore Amedeo Goria, già socio del Kiwanis Club San Marino e di Maria Teresa Ruta). Una coraggiosa storia, in cui la protagonista interpreta Clara Schumann, moglie del celeberrimo musicista Robert Schumann, figura centrale del romanticismo tedesco. La difficoltà di vivere il proprio talento all'ombra di una figura così importante, ma anche la forza di vivere la propria vocazione più profonda, quella per la musica. Clara diventa concertista di fama mondiale sin dalla giovane età: era la più grande pianista dell'800, ma anche donna coraggiosa, intellettuale, madre affettuosa di otto figli, moglie innamorata e devota. La sua musica è amore, quello per la vita e quello per il marito, Robert. Un pianoforte è con lei protagonista al centro della scena, suonato rigorosamente dal vivo, per raccontare sin nel profondo la forza vitale di Clara, donna che ha tradotto in arte la sua intera esistenza in un momento preciso, il pomeriggio prima di un importante concerto che potrebbe cambiare le sorti della sua carriera leggendaria.

I biglietti sono disponibili on-line sul circuito VivaTicket al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/la-pianista-perfetta/177265

Per chi intendesse acquistarli di persona, I biglietti sono in vendita anche al Free Shop c/o Centro Commerciale Atlante, in via Tre Settembre 17 a Dogana (RSM) tel. 0549 905776. Oppure direttamente la sera stessa dell’evento presso il botteghino del teatro Per informazioni sulla serata è possibile contattare il Kiwanis Club San Marino sulla propria pagina social FB: https://www.facebook.com/Kiwanis-Club-San-Marino-1491461164452913 Nella pagina eventi: https://fb.me/e/5v670NSZC Come annunciato il ricavato sarà come sempre destinato a scopi umanitari. Il KCSM infatti donerà questi fondi alla famiglia di Brian Toccaceli, al Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Stato e per l’emergenza profughi Ucraina (aiuti a sostegno dell’iniziativa istituzionale) nella Repubblica di San Marino. Iniziative che sono mirate alle esigenze delle fasce deboli, in primis l’infanzia. Ciò fa parte dei principi kiwaniani e poter contribuire fattivamente nel territorio sammarinese è il motore che spinge i soci del Club nell’organizzare tali iniziative. Vi attendiamo numerosi !!!

Cs Kiwanis Club San Marino