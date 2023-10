A Teatro con il Soroptimist: 18 giovani riminesi al Galli di Rimini per tutta la stagione di prosa

Diciotto giovani studenti e studentesse al Teatro Galli, per tutta la Stagione di prosa, con “A teatro con il Soroptimist”, il progetto organizzato dal Soroptimist Club di Rimini con la collaborazione e il sostegno della Direzione Teatro del Comune di Rimini. Gli abbonamenti sono stati consegnati mercoledì pomeriggio nella sala del Grifone del Galli da Maddalena Gambarini, presidente del Club Soroptimist di Rimini, da Benedetta Magnani coordinatrice del progetto per il Soroptimist insieme alle altre socie del gruppo di lavoro e da Emanuela Angelini, referente dell’iniziativa per l’ufficio Teatro del Comune.

I diciotto studenti e studentesse dell’ultimo anno sono stati selezionati dalle socie del Club, appartenenti al gruppo di lavoro del progetto per il teatro, fra i 38 nominativi dei candidati inviati dalle scuole. “A Teatro con il Soroptimist– spiega la presidente del Club Maddalena Gambarini - è un progetto che realizziamo da oltre 10 anni insieme alla Direzione del Teatro che ringraziamo sentitamente, nella persona della responsabile della Direzione Laura Fontana e di Emanuela Angelini che cura le iniziative di partecipazione delle scuole. Le domande per partecipare crescono ogni anno a dimostrazione dell’interesse e della passione dei giovani riminesi per il teatro. Un Segnale certamente significativo ed incoraggiante anche in considerazione della candidatura di Rimini a capitale della Cultura 2026”.

“Fin dalla prima edizione, la Direzione del Teatro ha creduto in questo progetto che si distingue per originalità e spessore – spiega la responsabile della Direzione dei Teatri Laura Fontana - offrendo a giovani interessati a vivere per la prima volta l’esperienza di assistere agli spettacoli dal vivo l’opportunità di partecipare gratuitamente alla Stagione di Prosa. Metà degli abbonamenti disponibili sono offerti dal Galli, a sostegno e valorizzazione dell’impegno che da anni svolge l’associazione Soroptimist, nell’insegna della promozione della cultura e dell’inclusione”. Come nelle precedenti edizioni, gli studenti e le studentesse che partecipano al progetto recensiranno gli spettacoli con la loro sensibilità e la loro personale visione del teatro, in un’idea di riscoperta del dono della parola e del valore aggiunto che il teatro offre. A maggio 2024, con un incontro aperto al pubblico che vuole essere una restituzione alla città del progetto, i giovani dibatteranno e commenteranno gli spettacoli visti a teatro e l’esperienza vissuta.

