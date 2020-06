“A tu per tu con BSM”: una serie di interviste online a importanti personaggi della Repubblica di San Marino

Un format dedicato all’economia e alla finanza, interviste ad esperti per fare il punto della situazione attuale, sempre con uno sguardo al futuro

San Marino, 26 giugno 2020 – Una serie di interviste effettuate online ad importanti esponenti del settore bancario, economico e imprenditoriale della Repubblica di San Marino. E’ questa l’idea di “A tu per tu con BSM” il nuovo progetto editoriale ideato da Banca di San Marino.

Da lunedì 29 giugno e per tutta l’estate, sulla pagina Facebook di BSM, saranno pubblicate ogni settimana, interviste a figure di rilievo della Repubblica di San Marino.

Filo conduttore: riflessioni sull’attuale situazione economica e finanziaria della Repubblica, attraverso il personale punto di vista dei diversi partecipanti, ma con uno sguardo rivolto al futuro.

A inaugurare il format, sarà Marcello Malpeli, presidente di Banca di San Marino e per molti anni già direttore della stessa.

Un modo per BSM di essere sempre più vicina ai propri clienti, ai soci, ma anche ai tanti utilizzatori dei canali social, i quali potranno interagire sulle pagine della Banca commentando, portando le proprie riflessioni e le domande che desiderano sottoporre agli esperti intervistati.



Comunicato stampa

Banca di San Marino