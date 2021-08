A “Tuttavia…che Spettacolo!” anche Mini moto per i più piccoli e Go-Kart adattati ad ogni tipo di esigenza

A “Tuttavia…che Spettacolo!” anche Mini moto per i più piccoli e Go-Kart adattati ad ogni tipo di esigenza.

In occasione della prima manifestazione di Mototerapia nella Repubblica di San Marino, ce n’è per tutti i gusti, grazie infatti alla Federazione Sammarinese Motociclistica anche i bambini potranno divertirsi su apposite minimoto a motore, elettriche e anche biposto all’interno di un circuito a loro riservato. Spettacolo nello spettacolo, perché a due passi sarà allestito un altro circuito che ospiterà il campione di go-kart Niko Tremolada. Niccolò Tremolada, classe 1993, appassionato delle due ruote, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel 2011 che lo ha costretto sulla sedia a rotelle, ma non ha voluto rinunciare alla sua passione per i motori. Il suo passato adrenalinico in moto lo spinge piano piano verso un nuovo ed emozionante sport: i Go-Kart! Inizia così a gareggiare e ad aggiudicarsi diverse pole position. «Crederci sempre arrendersi mai è il mio motto dal primo giorno all’ospedale, quando presi coscienza che purtroppo certe cose succedono, ma sta a noi non arrenderci mai e continuare a crederci!» ricorda sempre Niko. Il sogno di un go kart inclusivo lo porta successivamente alla fondazione di un’associazione no profit, la Wheelchair Karting, per permettere ad altri ragazzi nelle sue condizioni di provare in pista le emozioni che prova in prima persona sulla sua pelle. In questo modo, con go kart adattati al trasporto e alla guida, regala sorrisi e divertimento a tante persone. Così, nel week end dell’11 e 12 settembre, grandi e piccini avranno la possibilità di guidare le mini moto e i go kart di Niko adattati ad ogni tipo di esigenza, anch’essi a motore, elettrici, biposto e addirittura manovrabili tramite joystick per persone con tetraplegia! Portate i vostri figli dunque a divertirsi con noi e per prenotare l’esperienza con i go-kart e tutte le altre attività in programma consultate il sito dell’associazione Attiva-Mente al link: https://www.attiva-mente.info/progetti/sport/tuttavia/2021



I più letti della settimana: