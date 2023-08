A Tuttavia…che Spettacolo! un’alzata all’insegna dell’inclusione

Sarà il volley nell’edizione di quest’anno ad avere un ruolo da protagonista. L’intero pomeriggio di venerdì 1 Settembre, infatti, è dedicato a questa disciplina, anche nella versione paralimpica “sitting”. Si inizia al Pala-Casadei di Serravalle con un’amichevole tra formazioni U18 della Federazione sammarinese pallavolo e della Megabox Vallefoglia, società molto attiva nel settore giovanile che ha riportato la pallavolo femminile della provincia di Pesaro in serie A. Creata e presieduta da Ivano Angeli, ha avviato nel 2020 un progetto sportivo ambizioso in un territorio che vive da sempre di pallavolo, rinverdendo una gloriosa tradizione che ha portato tre scudetti e numerosi altri successi nazionali ed internazionali nella provincia di Pesaro Urbino. Promossa in A1 al primo tentativo il 29 maggio 2021 dopo la vittoria nella finale play-off contro Pinerolo, la squadra biancoverde ha disputato due campionati in massima serie, conquistando per due volte il nono posto. Società particolarmente sensibile ai temi “green” e alla solidarietà, quest’anno la prima squadra giocherà a Pesaro nel PalaMegabox, il palasport vicino al casello dell’autostrada teatro delle imprese della Scavolini volley tre volte campione d’Italia negli anni 2000. A dare idealmente lo Start a questo appuntamento sportivo, salirà sul Titano la Top player Tatyana Kosheleva. Nata a Minsk il 23 dicembre 1988, schiacciatrice di 1.91, Tatyana Kosheleva è una giocatrice dal palmarès infinito: comincia vincendo a soli 18 anni il campionato nazionale con la Dinamo Mosca. Con la nazionale vince il bronzo agli Europei 2007 e l’oro ai Mondiali 2010, battendo in finale il Brasile di Zé Roberto. Sempre con la maglia della Russia conquista due campionati europei (2013 e 2015), vincendo in entrambe le occasioni il premio di migliore giocatrice del torneo. Con i propri club si aggiudica inoltre due campionati russi con lo Zarechie Odintsovo (2008 e 2010) ed uno con la Dinamo Kazan (2011), oltre a cinque Coppe di Russia con Zarechie Odintsovo (2007), Dinamo Kazan (2011), Dinamo Mosca (2013) e Dinamo Krasnodar (2014 e 2015), due Coppe CEV (2015 e 2016) con la Dinamo Krasnodar. Nel 2016 si trasferisce all’Eczacibasi di Istanbul, con il quale vince il Mondiale per club. L’anno successivo è al Galatasaray Istanbul, poi si trasferisce in Brasile al SESC di Rio de Janeiro. Nel 2019 arriva in Italia alla Savino del Bene Scandicci, per poi vivere un’esperienza in Cina al Guandong Evergrande, un’altra in Russia alla Dinamo Kalinigrad e infine fare ritorno al Galatasaray Istanbul. È capitana della Megabox dal suo arrivo a Vallefoglia nella stagione 2021/22. Questo è il terzo campionato che gioca con la maglia biancoverde. Al termine della competizione delle ragazze, prenderà il via su una superficie allestita all’aperto una partita di Sitting Volley tra due squadre formate da atleti ed atlete di questa disciplina, ma anche da personaggi noti dello sport, della politica e dagli ospiti con o senza disabilità. Se non sarà una schiacciata all’indifferenza, sicuramente sarà un’alzata finale all’insegna dell’inclusione.

