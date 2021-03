A tutti ASLEM rivolge un sentito GRAZIE di cuore.

Nonostante il perdurare di questa difficile situazione, la Comunità Sammarinese si è distinta anche questa volta per il grande spirito solidale e l’immensa generosità.

Questo fantastico risultato è stato reso possibile da tutti i Volontari che hanno scelto di supportare ASLEM attraverso la loro opera gratuita, dai Punti Vendita e dal personale che ci ha ospitato con grande disponibilità e da ogni singola persona che ha scelto di portare in tavola, oltre che un prodotto delizioso e genuino, la speranza.

La campagna di Pasqua ASLEM è stata un successo con l’esaurimento di tutti i prodotti già nella seconda giornata di postazioni per tutto il territorio.

“È per ASLEM un piacere e un privilegio sapere che la cittadinanza ha scelto, anche in questa occasione, di regalare speranza a tutti coloro che sono stati colpiti da malattie oncoematologiche.” Queste le parole della Presidente ASLEM Patrizia Cavalli “I fondi raccolti saranno utilizzati per sostenere il progetto di ricerca del Prof. Massimo Dominici, riguardante l’utilizzo di Cellule CAR T nella lotta contro i tumori oncoematologici, e nel continuo arruolamento di nuovi potenziali donatori di midollo, promesse di Vita per tutti i malati in attesa di trapianto.”

È così che l'Associazione conclude, porgendo da parte della Presidente e di tutto il Consiglio Direttivo ASLEM un augurio di buone feste.









