"A tutto trust" disponibile in tutte le edicole della Repubblica di San Marino.

Risposte concrete, un approccio diretto semplice ma mai semplicistico, un linguaggio pragmatico in grado di fornire strumenti e indicare direzioni in un momento complesso: questo è sempre stato il mood adottato dalla Carlo Biagioli srl, società nata nel 2013 che riunisce un gruppo di esperti in vari settori che mettono a disposizione la propria esperienza per l’individuazione della migliore soluzione per le esigenze del cliente. “A tutto trust” è il titolo della nuova pubblicazione (edita dalla Carlo Filippini Editore) della Carlo Biagioli srl un compendio preciso chiaro e puntuale sui principali aspetti dell’istituto di matrice anglosassone fatto proprio dall’ordinamento sammarinese anche attraverso l’istituzione di un apposito tribunale la “Corte per il Trust e i rapporti fiduciari”. Due i principali strumenti messi a disposizione di quanti desiderano approfondire l’argomento:

-un sito Internet ancora in costruzione, facile e fruibile, grazie al contributo dello Studio 99 di San Marino: www.trustsanmarino.com

-un compendio con informazioni utili per scegliere lo strumento più idoneo alle proprie esigenze, per avvicinare il lettore a queste tematiche, una trattazione in chiave divulgativa di un argomento complesso, pensato per essere fruibile a tutti non solo agli esperti del settore, un opuscolo che aiuta il privato, sammarinese e non, ad interfacciarsi a questo strumento e compiere una prima disamina in merito alla sua idoneità a rispondere alle proprie esigenze di protezione patrimoniale o familiare.

L’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, la trattazione è preceduta da due qualificati interventi: la prefazione dell’Avv. Andrea Belluzzi Segretario di Stato Istruzione e Cultura e l’introduzione della Rag. Daniela Mina Presidente dell’Accademia del Trust. Un libro con un grande valore aggiunto: una finalità esplicativa e divulgativa, una guida sintetica, un ausilio arricchito da numerosi casi pratici in grado di avvicinare il lettore al trust, un istituto complesso con risvolti delicati, implicando talvolta la gestione di interessi familiari oppure tutele operanti a favore di soggetti deboli, con ridotta capacità di provvedere ai propri bisogni.

Che cosa è il trust? Perché si istituisce? Chi sono i soggetti coinvolti? Quali sono i casi pratici di utilizzo? Presenta vantaggi fiscali? Queste alcune delle domande alle quali la pubblicazione vuole dare una risposta. Il libro “A tutto trust” suddivide la trattazione in sei parti principali: Che cos’è un trust-I soggetti del Trust-Tipi di Trust- Casi pratici dell’utilizzo di Trust- Profili fiscali- Trattamento Fiscale del Trust esempi comparativi. L’iniziativa è stata presentata il 14/12/2020 agli Ecc.mi Capitani Reggenti ed il 15/12/2020 nella conferenza stampa alla presenza dell’Autore e della Segreteria di Stato patrocinante. A partire da sabato 19 dicembre è disponibile in tutte le edicole della Repubblica di San Marino.

c.s. Carlo Biagioli srl

