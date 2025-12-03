A.V.S.S.O.: Incontro al Podere Lesignano

Nella serata di ieri, martedì 2 dicembre, si è svolto presso il Podere Lesignano, un incontro conviviale organizzato dall’Associazione A.V.S.S.O. (Associazione Volontari Sammarinese Sangue e Organi).

Presenti numerosi donatori di sangue e organi, che hanno accolto l’invito con grande entusiasmo.

Un’occasione importante quella di ieri sera per ritrovarsi insieme e scambiarci gli auguri natalizi, ma non solo anche un’ottima occasione per comunicare l’attività, promuovere le iniziative future dell’associazione e per ringraziare tutti i donatori, sammarinesi e residenti, che ogni giorno, con un piccolo gesto, danno speranza aiutando il prossimo e salvando spesso anche una vita.

L’A.V.S.S.O. è davvero grata ai suoi donatori, passati e presenti, che da quel lontano 1960 continuano a sostenere l’associazione attraverso una partecipazione attiva e continua, dimostrando sempre più forte lo spirito di solidarietà e altruismo.

L’associazione continua inoltre a crescere nei numeri con tanti nuovi iscritti, molti i giovani che si avvicinano e si iscrivono, segno di grande responsabilità e fratellanza verso il prossimo.

E A.V.S.S.O. continuerà a fare la sua parte, continuerà a promuovere la donazione, così come continuerà a sostenere l’importanza di avere spazi idonei e più ampi all’interno della struttura ISS, affinché sia garantita sempre più dignità alla donazione.

Continuerà inoltre ad appoggiare, come ha sempre fatto, in quanto ritenuta grande opportunità per il Paese, la possibilità di poter trasportare il nostro sangue oltre confine, riuscendo così a soddisfare ampiamente l’offerta che supera di molto la richiesta interna.

Tante sono le sfide che ci attendono, e ci auguriamo possano un giorno trovare riconoscimento.

In attesa di ritrovarci presto, A.V.S.S.O augura a tutti Buone Feste.



Comunicato stampa

A.V.V.S.O.

Il Presidente

M. Katia Savoretti.







