A Verucchio partiti i lavori per il consolidamento della rupe e il ripristino della scalinata che conduce alla Rocca

Opere affidate a una ditta specializzata che impiegherà anche un elicottero

25 feb 2026
A Verucchio partiti i lavori per il consolidamento della rupe e il ripristino della scalinata che conduce alla Rocca

A Verucchio sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della rupe e per il ripristino della spettacolare scalinata che dal parco IX Martiri conduce alla malatestiana Rocca del Sasso. Il cantiere è stato avviato lunedì 23 febbraio e si prevede che le opere saranno completate entro 90 giorni. Il costo complessivo si aggira sui 300 mila euro, finanziati dallo Stato attraverso la legge “Medie opere” 145/18 arti. 1 comma 139. I lavori sono stati affidati alla ditta Tecnoline di Cagliari, specializzata in questo genere di interventi su rupi scoscese, con la direzione dell’ingegner Emanuele Giacobbi. Sarà utilizzato anche un elicottero, che servirà per il trasporto e la messa in opera delle reti di protezione ad evitare la caduta massi. Dei velivoli erano stati già impiegati da Regione e Protezione civile anche nel 2021, per un primo intervento in emergenza a seguito della caduta di alcuni massi. Ora è stato avviato l’intervento definitivo per far tornate fruibile il camminamento realizzato tra il 1975 e il 1980, durante la prima legislatura del sindaco Vinicio Fantini, da sole due persone: il muratore Mario Celli di Verucchio e dal manovale Antonio Dolci, padre dell’attuale assessore ai lavori pubblici Luigi che sta seguendo gli attuali lavori.

c.s. Comune di Verucchio




