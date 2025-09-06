A Viareggio gran finale del Marlù Dream on tour 2025

L’ultima tappa del Marlù Dream On Tour 2025 ha trasformato ieri sera Piazza Maria Luisa – nel centro di Viareggio - in un palcoscenico a cielo aperto. Il viaggio itinerante firmato Marlù, che ha toccato le piazze di alcune delle più importanti città italiane – Giulianova, Salerno, Cattolica - si è concluso in grande stile, dopo un’estate ricca di musica ed emozioni, nel segno del Keep Dreaming, un messaggio chiaro, senza tempo, rivolto a tutte le generazioni. La giornata di venerdì si è arricchita di talento anche grazie al “Marlù Talent On Stage” che ha animato l’intera piazza già dalle prime ore del pomeriggio. I giovani performer, selezionati da RB Music Records e Joy Dance, sono stati valutati dal maestro Beppe Vessicchio, che ha portato sul palco la sua inconfondibile autorevolezza e sensibilità musicale. I vincitori - Lisa Villani per la categoria canto e Matilde Montanari per il ballo - potranno usufruire di una borsa di studio per percorsi di alta formazione artistica. Sul palco, condotti da Andrea Prada – direttore artistico del tour – e dalla ballerina e volto tv Isobel Kinnear, si sono alternati alcuni dei nomi più amati dalla Gen Z: Luk3, Alessia Pecchia, Random, Jacopo Sol, Gaia De Martino, Bluesy ed Enne. Questi ultimi, già vincitori della sessione Fuori Sanremo 2025 del Marlù Talent On Stage, hanno conquistato il pubblico con la loro energia. Grande attesa per lo special guest: Rosa Chemical, che con il suo stile irriverente e provocatorio ha portato sul palco un’esplosione di energia e libertà espressiva. Marlù lo ha scelto perché, proprio come il marchio, è capace di trasformare l’emozione in linguaggio universale: un artista che parla alle nuove generazioni con autenticità, abbattendo barriere e regalando un messaggio potente di inclusività e coraggio. «A Viareggio abbiamo terminato un percorso speciale che ha accompagnato la nostra estate. Il Marlù Dream On Tour non è stato solo una serie di appuntamenti in piazza, ma un vero viaggio fatto di incontri autentici e sogni condivisi» – racconta Marta Fabbri, Co-founder e Marketing & Communication Director. «Questo tour ci ha permesso di avvicinare ancora di più le persone al nostro mondo, dando vita a una community che continuerà a crescere e a sognare con noi. Per questo l’ultima tappa non è una conclusione, ma l’inizio di qualcosa di ancora più grande.» Cuore pulsante dell’appuntamento è stata la E-Motion Machine, il truck multisensoriale – totalmente ideato e realizzato da Marlù e già in tour con Radio Kiss Kiss – che ha trasformato l’esperienza degli oltre 3.000 dreamers presenti alla serata in un viaggio emozionale tra gemme luminose, colori di emozioni e ritratti scattati a chiunque avesse voglia di mettersi in gioco rappresentando il proprio stato d’animo. L’immagine scattata, e proiettata sul live led esterno, è diventata poi un ricordo unico, personale e colorato dell’estate Marlù scaricabile da ognuno con QR code. Il tour è stato anche l’occasione per il lancio del concorso a premi Marlù Golden Experience, attivo dal 26 luglio al 5 settembre 2025, che ha regalato al pubblico la possibilità di vivere esperienze indimenticabili all’insegna dei sogni e della condivisione. Marlù desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa tappa così speciale, in particolare il Comune di Viareggio per l’accoglienza e le forze dell’ordine per la collaborazione, che ha garantito la sicurezza dell'evento. Con l’appuntamento di Viareggio si conclude il Marlù Dream On Tour 2025: quattro tappe che hanno raccontato un’unica grande storia fatta di musica, emozioni e sogni condivisi. Marlù ora guarda al futuro, promettendo di continuare a dare voce e forma alle emozioni.

