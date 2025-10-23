TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:30 Sepang: Bezzecchi e Bagnaia omaggiano Simoncelli, a 14 anni dalla morte 15:49 Ducati, Marc Marquez rientrerà nel 2026 14:44 Inaugurata in Kenya la “Teto Masai Nursery School” in memoria di Stefano Michi 13:05 Ente di Stato dei Giochi e ISS insieme contro il gioco patologico 12:52 Pdcs: IGR, accordo Ue e scuola all'esame del Consiglio Centrale
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

AASLP: Aggiornamento sui lavori in corso su Via Francesco Flora - Domagnano

23 ott 2025
AASLP: Aggiornamento sui lavori in corso su Via Francesco Flora - Domagnano

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP), scusandosi con la cittadinanza per i disagi, comunica che i lavori in corso su via Francesco Flora a Domagnano riprenderanno lunedì 27 ottobre. A causa di un fermo dell’impianto di produzione di conglomerato bituminoso, infatti, nella giornata di domani i lavori saranno sospesi. La ditta appaltatrice ha già provveduto ad installare la segnaletica necessaria per l’utilizzo dell’area. L’AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione.

c.s. Settore Viabilità - AASLP 


Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa