AASLP: Aggiornamento sui lavori in corso su Via Francesco Flora - Domagnano.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP), scusandosi con la cittadinanza per i disagi, comunica che i lavori in corso su via Francesco Flora a Domagnano riprenderanno lunedì 27 ottobre. A causa di un fermo dell’impianto di produzione di conglomerato bituminoso, infatti, nella giornata di domani i lavori saranno sospesi. La ditta appaltatrice ha già provveduto ad installare la segnaletica necessaria per l’utilizzo dell’area. L’AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione.

