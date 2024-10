AASLP: al via i lavori di ristrutturazione del Centro Sanitario di Borgo Maggiore

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici informa la cittadinanza che lunedì 14 Ottobre inizieranno i lavori di ristrutturazione del Centro Sanitario di Borgo Maggiore, situato al piano primo sottostante dell’edificio “Ex-International”. L’intervento di ristrutturazione prevede la sostituzione degli infissi con nuovi serramenti a taglio termico, predisposti per un successivo intervento di efficientamento energetico dell’involucro edilizio dell’intero fabbricato; la demolizione di tutte le partizioni interne e la costruzione di nuovi tramezzi di gesso cartonato secondo un nuovo layout; la riqualificazione delle finiture interne e degli impianti elettrico e meccanico; la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanizzata con recuperatori di calore per consentire, indipendentemente dall’apertura delle finestre, un idoneo ricambio d’aria. Rispetto al volume esistente, è previsto l’ampliamento per la realizzazione di una zona filtro di ingresso-uscita, a pressione positiva, finalizzata a ridurre il consumo energetico in regime invernale ed estivo e consentire all’utenza “sensibile” di attendere le procedure di sanificazione straordinaria in un ambiente climatizzato e protetto. La predetta zona filtro, protetta da una pensilina e da infissi vetrati che ne delimitano il contorno, definisce un accesso dedicato all’utenza, separato fisicamente da quello riservato al personale e al carico-scarico delle merci. La sala d’attesa, più ampia rispetto all’attuale, è dotata di un’ulteriore uscita di sicurezza verso il marciapiede esistente ed è integrata al ricevimento, seppur garantendo un’idonea distanza per il rispetto della privacy. L’importo dei lavori è pari a circa 800.000 euro. Ing. Giuliana Barulli (Direttore AASLP): “Le caratteristiche architettoniche ed impiantistiche dei locali adibiti al centro sanitario di Borgo Maggiore non risultavano più confacenti ai requisiti sanitari ed organizzativi del servizio di medicina territoriale, anche alla luce della pandemia di Covid-19 che ha richiesto una revisione generale degli standard spaziali, dei percorsi e della logistica. Indicativamente i lavori dureranno un anno ed è prevista la riapertura del Centro Sanitario, salvo imprevisti, a fine 2025. Temporaneamente gli ambulatori del Centro Sanitario di Borgo Maggiore sono situati all’interno dell’Ospedale di Stato, al Piano 1 della Palazzina “Ex Casa di Riposo”, vicino al CUP. Si informa che è in corso la progettazione del nuovo Centro Sanitario di Murata, intervento previsto in demolizione e ricostruzione in conformità alle nuove normative antisismiche e antincendio.